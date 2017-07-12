Минск заявил о готовности поставлять на Средний Урал электробусы

«Мы освоили новый вид транспорта — электробусы. Это полностью наша разработка, наше ноу-хау, и на городских маршрутах Минска эта техника уже работает. С одной конечной остановки до другой на расстояние до 15 километров такая техника может добраться без подзарядки. Этот электробус движется “без шума и пыли” с экономией электроэнергии до 30 процентов», — рассказал Владимир Семашко.