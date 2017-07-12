Минск заявил о готовности поставлять на Средний Урал электробусы
По улицам Екатеринбурга и Нижнего Тагила в обозримом будущем могут поехать уникальные минские электробусы.
По улицам Екатеринбурга и Нижнего Тагила в обозримом будущем могут поехать уникальные минские электробусы.
О перспективах сотрудничества в сфере общественного транспорта говорили сегодня на полях «Иннопрома» врио губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и заместитель
«Мы освоили новый вид транспорта — электробусы. Это полностью наша разработка, наше
Свердловское правительство рассмотрит возможность приобретения пробной партии электробусов. Беларусь готова сделать это на конкурсной основе и обеспечить гарантийное и постгарантийное обслуживание машин.
Кстати.
Белорусы готовы к созданию совместных производств — есть предложения по поставкам на Средний Урал сельскохозяйственной и карьерной техники, лифтов и оборудования. Среди возможных — создание предприятия по переработке топлива, производству торфяных брикетов и питательных грунтов, ветеринарных препаратов.
«По просьбе белорусских коллег глава региона дал поручение правительству проработать вопрос прямых поставок продовольственных товаров из Республики в местные торговые сети», — добавляет департамент информационной политики.