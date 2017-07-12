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13:52 (мск), источник: "Российская газета"

Минск заявил о готовности поставлять на Средний Урал электробусы

По улицам Екатеринбурга и Нижнего Тагила в обозримом будущем могут поехать уникальные минские электробусы.

О перспективах сотрудничества в сфере общественного транспорта говорили сегодня на полях «Иннопрома» врио губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и заместитель премьер-министра Республики Беларусь Владимир Семашко.

«Мы освоили новый вид транспорта — электробусы. Это полностью наша разработка, наше ноу-хау, и на городских маршрутах Минска эта техника уже работает. С одной конечной остановки до другой на расстояние до 15 километров такая техника может добраться без подзарядки. Этот электробус движется “без шума и пыли” с экономией электроэнергии до 30 процентов», — рассказал Владимир Семашко.

Свердловское правительство рассмотрит возможность приобретения пробной партии электробусов. Беларусь готова сделать это на конкурсной основе и обеспечить гарантийное и постгарантийное обслуживание машин.

Кстати.

Белорусы готовы к созданию совместных производств — есть предложения по поставкам на Средний Урал сельскохозяйственной и карьерной техники, лифтов и оборудования. Среди возможных — создание предприятия по переработке топлива, производству торфяных брикетов и питательных грунтов, ветеринарных препаратов.

«По просьбе белорусских коллег глава региона дал поручение правительству проработать вопрос прямых поставок продовольственных товаров из Республики в местные торговые сети», — добавляет департамент информационной политики.

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