Полиция демонтировала 2 павильона юридических контор в Челябинске

В Челябинске полиция демонтировала два павильона юридических контор — киоски юрпомощи были незаконно размещены на улице Братьев Кашириных, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу городской полиции.

В июне 2017 года полиция выявила по улице Братьев Кашириных два павильона организаций, оказывающих юридическую помощь при ДТП. У владельцев не оказалось документов, подтверждающих законность установки киосков на муниципальной земле.

Мэрия выдала владельцам павильонов уведомления о необходимости устранения нарушений и самостоятельном демонтаже объектов.