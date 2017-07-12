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13:53 (мск), источник: dostup1.ru

Полиция демонтировала 2 павильона юридических контор в Челябинске

Киоски юрпомощи были незаконно размещены на улице Братьев Кашириных.

В Челябинске полиция демонтировала два павильона юридических контор — киоски юрпомощи были незаконно размещены на улице Братьев Кашириных, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу городской полиции.

В июне 2017 года полиция выявила по улице Братьев Кашириных два павильона организаций, оказывающих юридическую помощь при ДТП. У владельцев не оказалось документов, подтверждающих законность установки киосков на муниципальной земле.

Мэрия выдала владельцам павильонов уведомления о необходимости устранения нарушений и самостоятельном демонтаже объектов.

Требование администрации не было исполнено, поэтому 11 июля киоски были демонтированы принудительно.

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