В банке «Югра» введена временная администрация. Челябинские вкладчики могут получить выплаты

Источник: Агентство «Москва»

«На период деятельности временной администрации полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления ПАО Банк “Югра” приостановлены, — говорится в сообщении регулятора. — Первоочередной задачей временной администрации является проведение обследования финансового положения банка». По результатам проверки будут разработаны предложения по дальнейшей деятельности банка. Данная мера позволит обеспечить защиту интересов вкладчиков и кредиторов банка".

Также с 10 июля на три месяца введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка. Выплаты вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, начнутся 24 июля. Заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками до дня окончания действия моратория. Порядок выплаты страхового возмещения будет определен Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов».