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13:57 (мск), источник: Uralpress.ru

В банке «Югра» введена временная администрация. Челябинские вкладчики могут получить выплаты

В банке «Югра», два отделения которого есть и в Челябинской области, в связи с неустойчивым финансовым положением на полгода введена временная администрация. Ее функции Центробанк возложил на ГК «Агентство по страхованию вкладов».

Источник: Агентство «Москва»

«На период деятельности временной администрации полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления ПАО Банк “Югра” приостановлены, — говорится в сообщении регулятора. — Первоочередной задачей временной администрации является проведение обследования финансового положения банка». По результатам проверки будут разработаны предложения по дальнейшей деятельности банка. Данная мера позволит обеспечить защиту интересов вкладчиков и кредиторов банка".

Также с 10 июля на три месяца введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка. Выплаты вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, начнутся 24 июля. Заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками до дня окончания действия моратория. Порядок выплаты страхового возмещения будет определен Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов».

С 11 июля отделения банка будут работать в консультационном режиме с 10 до 12 часов.

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