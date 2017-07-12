«Новапорт» намерен вложить 11 млрд рублей в строительство аэропорта под Омском
Бизнесмен рассчитывает начать строительство «с чистого листа».
Бизнесмен рассчитывает начать строительство «с чистого листа».
«Новапорт» рассчитывает инвестировать 11 млрд рублей в строительство аэропорта «Федоровка» под Омском. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на совладельца холдинга Романа Троценко.
«Мы будем реализовывать строительство нового аэропорта на новой площадке. Я думаю, что нам за три года потребуется вложить порядка 11 млрд рублей», — заявил изданию Троценко.
Бизнесмен рассчитывает начать строительство «с чистого листа».
Добавим, «Новапорт» — сеть региональных аэропортов России, включающая 13 аэропортов в разных регионах России. Холдинг создан в 2002 году на паритетных началах и принадлежит группе компаний AEON Corporation и инвестиционному холдингу Meridian Capital (Казахстан).