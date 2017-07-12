«Новапорт» намерен вложить 11 млрд рублей в строительство аэропорта под Омском

«Новапорт» рассчитывает инвестировать 11 млрд рублей в строительство аэропорта «Федоровка» под Омском. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на совладельца холдинга Романа Троценко.

«Мы будем реализовывать строительство нового аэропорта на новой площадке. Я думаю, что нам за три года потребуется вложить порядка 11 млрд рублей», — заявил изданию Троценко.

Бизнесмен рассчитывает начать строительство «с чистого листа».