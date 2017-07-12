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14:01 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Омск

«Новапорт» намерен вложить 11 млрд рублей в строительство аэропорта под Омском

Бизнесмен рассчитывает начать строительство «с чистого листа».

«Новапорт» рассчитывает инвестировать 11 млрд рублей в строительство аэропорта «Федоровка» под Омском. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на совладельца холдинга Романа Троценко.

«Мы будем реализовывать строительство нового аэропорта на новой площадке. Я думаю, что нам за три года потребуется вложить порядка 11 млрд рублей», — заявил изданию Троценко.

Бизнесмен рассчитывает начать строительство «с чистого листа».

Добавим, «Новапорт» — сеть региональных аэропортов России, включающая 13 аэропортов в разных регионах России. Холдинг создан в 2002 году на паритетных началах и принадлежит группе компаний AEON Corporation и инвестиционному холдингу Meridian Capital (Казахстан).

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