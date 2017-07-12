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14:23 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Вместо завода Воровского в Екатеринбурге появятся жилые дома до 32 этажей

На «Иннопроме» представили финальную концепцию благоустройства части территории набережной реки Исети.

В Екатеринбурге появится ряд жилых комплексов в квадрате улиц Фурманова, Машинная, Щорсе и Белинского. Пока проект имеет рабочее название «Территория завода Воровского», передает корреспондент «АиФ-Урал» в среду, 12 июля.

На второй день международной выставки на стенде Екатеринбурга были презентованы работы победителя конкурса на застройку бывшей территории завода имени В. В. Воровского. По словам авторов концепции, компании «Архстройпроект-А», новая комплексная застройка в центральной части Екатеринбурга у ЦПКиО им. Маяковского состоит из двух частей — северной и южной.

«Это квартальная застройка. В южной части будут расположены три высотки этажностью 32 этажа в свободной компоновке и расположенные на стилобате. Северный комплекс — это четкая замкнутая структура из ряда корпусов от 9 до 32 этажей. Если максимальная высотность будет достигаться по улице Машинной, то к улице Цвиллинга она уменьшится», — поделился один из авторов концепции Родион Мухачев, представитель ООО «Архстройпроект-А».

Все цвета зданий будут выполнены в теплой цветовой гамме — беж и охра. При этом северная и южная части будут разделены пешеходным бульваром, который будет проходить над улицей Машинной и вести к ЦПКиО.

На территории застройка будет развита социальная инфраструктура: появится детский сад на 300 мест, общеобразовательная и спортивная школы. По назиданию руководителя комитета по строительству и землепользованию администрации Екатеринбурга Алексея Белышева, на территории обязательно должны появиться промышленные, IT или иные лаборатории, а не только предприятия сферы услуг.

«Территория застройки должна быть максимально функциональна с предложениям мест труда, чтобы создать полную комфортность комплексной застройки. А пешеходный мост над Машинной должен иметь определенный архитектурный стиль — это гостевые ворота Екатеринбурга со стороны аэропорта «Кольцово», — отметил Алексей Белышев.

Стоит отметить, что в конкурсе на разработку концепции застройки территории участвовал не один десяток архитектурных бюро. В итоге к финалу вышли восемь компаний из Франции, Голландии, Москвы и Екатеринбурга. Из них жюри отобрали четыре компании: Speech + Coprat (Москва, Россия и Мантуя, Италия), De architekten CIE (Амстердам, Голландия), Архстройпроект-А (Екатеринбург) и АБ «Гордеев-Демидов» (Екатеринбург). В результате победителем стала екатеринбургская компания «Архстройпроект-А».

Но несмотря на то, что была выбрана их концепция, было принято решение задействовать к доработке финальной концепции остальных трех участников. Обсуждаемый проект — часть большой территории застройки у ЦПКиО им. Маяковского, набережной Исети и ЖК «Клевер Парк». К слову, разработчики концепции получат 3 млн рублей от мэрии Екатеринбурга.

Согласно проекту, на площадке в 6,6 гектара появится 165 000 квадратных метров жилья, где будут проживать 5 500 человек. Застройка будет осуществляться в четыре очереди, различающиеся классом жилья: комфорт, комфорт и комфорт-плюс, комфорт-плюс и бизнес, последняя — снова класса комфорт.

Концепция победителя конкурса компании «Архстройпроект-А».

Комментарии
1
Евгений Евгений
Е!, куда РФ катится заводы хоронят на их пустыре ставят жилые кварталы!
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