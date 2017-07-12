«ВКонтакте»: дополнительные ограничительные меры для соцсетей избыточны и неисполнимы

Источник: РИА "Новости"

Мы не проверяем и не можем проверять достоверность публикуемой пользователями информации или осуществлять премодерацию контента. Собственно, этого и не делает ни одна коммуникационная платформа с пользовательским контентом. ВКонтакте

«“ВКонтакте” любой пользователь может сообщить о неправомерном, оскорбительном или недостоверном, по его мнению, контенте с помощью кнопки “Пожаловаться”. Мы рассматриваем все жалобы без исключений. У “ВКонтакте” одна из самых больших служб модерации, и мы реагируем максимально оперативно — материалы, которые нарушают правила сайта или законодательство, удаляются, а нарушители — блокируются. Кроме того, в соответствии с законом мы обязаны реагировать на сигналы регулятора — Роскомнадзора. Данный комплекс мер является максимально эффективным, а дополнительные ограничительные законы совершенно избыточны и неисполнимы по своей сути», — сообщили в пресс-службе социальной сети.

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Утром в среду депутаты Сергей Боярский и Андрей Альшевских внесли в Госдуму законопроект, обязывающий социальные сети удалять по заявлению пользователей противоправный контент. Документ опубликован в базе законопроектов.

Поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» вводят понятие «оператор социальной сети» и устанавливают обязанности для такого оператора. В частности законопроект предлагает обязать создавать в России представительства операторов социальных сетей, а также по заявлению пользователя ограничивать доступ или удалять из соцсети информацию, «которая явно направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, недостоверную и (или) порочащую честь и достоинство другого лица или его репутацию информацию, иную информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность».