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14:12 (мск), источник: РИА Новости

В Москве узаконили право участников реновации на бесплатную помощь адвоката

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Депутаты Мосгордумы в первом и окончательном чтении поддержали внесение изменений в закон «Об оказании адвокатами бесплатной юридической помощи гражданам РФ в Москве», которые предусматривают право участников реновации на оказание бесплатной юридической помощи.

Соответствующее решение принято на заседании городского парламента в среду, передаёт корреспондент РИА Новости, 25 депутатов проголосовали «за», трое — воздержались. Законопроектом предлагается распространить бесплатную юридическую помощь на собственников или нанимателей жилых помещений, включённых в программу реновации.

Как уточняется в пояснительной записке к законопроекту, горожанин может обратиться за бесплатной юридической помощью по вопросу учёта его мнения при формировании программы реновации, а также с просьбой о защите своих жилищных и имущественных прав при ее реализации.

Как поясняется, изменения позволят создать дополнительный механизм защиты прав жителей города при реновации, гарантировать их неукоснительное и безусловное соблюдение.

Ранее власти Москвы подвели итоги голосования горожан на портале «Активный гражданин» и в центрах госуслуг о включении домов из предварительного списка в программу реновации. По данным мэрии, за включение в программу высказались жители 4079 домов (90%). Мэр Сергей Собянин заявлял, что при реализации программы права москвичей не будут ущемлены, а полученные ими новые квартиры будут на 25−35% по своей рыночной стоимости дороже того жилья, которое сносится.

Законопроект о реновации принят Госдумой в третьем чтении 14 июня и подписан президентом РФ Владимиром Путиным 1 июля. В программу войдут дома не выше девяти этажей, построенные по типовым проектам 1957−1968 годов. Также в этот список могут быть включены «многоквартирные дома первого периода индустриального домостроения, аналогичные им по характеристикам конструктивных элементов многоквартирные дома».

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