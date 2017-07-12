Модернизацию системы учета тепловой энергии в Москве планируют начать в августе

«В рамках данной закупки планируется заменить 1 тыс. 400 приборов учета, первый этап замены начинается сразу после подписания контракта, то есть в августе-месяце мы начинаем работы», — сказал И. Фролов.

Он отметил, что все этапы работ: строительно-монтажные, пуско-наладочные, а также ввод приборов учета в коммерческую эксплуатацию планируется завершить в январе 2018 г.