Модернизацию системы учета тепловой энергии в Москве планируют начать в августе

«В рамках данной закупки планируется заменить 1 тыс. 400 приборов учета, первый этап замены начинается сразу после подписания контракта, то есть в августе-месяце мы начинаем работы», — сказал И. Фролов.
Он отметил, что все этапы работ: строительно-монтажные, пуско-наладочные, а также ввод приборов учета в коммерческую эксплуатацию планируется завершить в январе 2018 г.
В материалах к мероприятию поясняется, что власти столицы готовы выделить на выполнение комплекса работ по модернизации системы коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя и горячей воды за счет установки новых узлов учета коммунальных ресурсов (по отоплению, отопительной вентиляции и горячему водоснабжению) и ввода их в эксплуатацию до 686,3 млн руб.