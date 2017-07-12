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16:30 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Модернизацию системы учета тепловой энергии в Москве планируют начать в августе

В Москве планируется начать модернизацию системы учета тепловой энергии в августе 2017 г., в ходе которой заменят 1,4 тыс. приборов учета тепловой энергии. Об этом в ходе общественных слушаний на «Бирже торгов» сообщил руководитель ГБУ «Единый информационно-расчетный центр Москвы» Игорь Фролов.

«В рамках данной закупки планируется заменить 1 тыс. 400 приборов учета, первый этап замены начинается сразу после подписания контракта, то есть в августе-месяце мы начинаем работы», — сказал И. Фролов.

Он отметил, что все этапы работ: строительно-монтажные, пуско-наладочные, а также ввод приборов учета в коммерческую эксплуатацию планируется завершить в январе 2018 г.

В материалах к мероприятию поясняется, что власти столицы готовы выделить на выполнение комплекса работ по модернизации системы коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя и горячей воды за счет установки новых узлов учета коммунальных ресурсов (по отоплению, отопительной вентиляции и горячему водоснабжению) и ввода их в эксплуатацию до 686,3 млн руб.

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