В «Сибэко» назвали сроки ремонта ям на улице Немировича-Данченко

Источник: Вести - Новосибирск

С колесом под мышкой с шиномонтажки. Утро Валерий Панов планировал провести совсем по-другому. Спешил на встречу.

Валерий Попов, Автомобилист: «…Ехал по Немировича-Данченко — двигался за грузовичком — не видел яму, он проскочил — а я попал. Передо мной еще парень стоял, но он уехал с запаской, не стал дожидаться».

Такого сюрприза Валерий не ожидал — по этой дороге ездит часто, в мае ее отремонтировали — откуда дыры?

Яна Бугакова, Корреспондент: «Новый асфальт не выдержал гидравлические испытания, их проводили здесь этой ночью. Вот из этой ямы, глубиной около 2х метров, не знаю видно ли телезрителям, еще идет пар».

Роман Корниенко, Начальник диспетчерского управления АО «СИБЭКО»: «В ходе испытаний был выявлен дефект на теплотрассе по улице Немировича Данченко, вышла вода, образовался провал, в данный момент провал ликвидируют сегодня — или ночью. Засыпка асфальта — дней 5».