В «Сибэко» назвали сроки ремонта ям на улице Немировича-Данченко
Ремонт дороги на
Ремонт дороги на
С колесом под мышкой с шиномонтажки. Утро Валерий Панов планировал провести совсем
Валерий Попов, Автомобилист: «…Ехал по
Такого сюрприза Валерий не ожидал — по этой дороге ездит часто, в мае ее отремонтировали — откуда дыры?
Яна Бугакова, Корреспондент: «Новый асфальт не выдержал гидравлические испытания, их проводили здесь этой ночью. Вот из этой ямы, глубиной около 2х метров, не знаю видно ли телезрителям, еще идет пар».
Роман Корниенко, Начальник диспетчерского управления АО «СИБЭКО»: «В ходе испытаний был выявлен дефект на теплотрассе по улице Немировича Данченко, вышла вода, образовался провал, в данный момент провал ликвидируют сегодня — или ночью. Засыпка асфальта — дней 5».
Почему новый асфальт оказался таким хлипким — нам пояснили в мэрии. Ремонт на этом участке был ямочный — потому и не выдержал напора воды, а вот капитальный запланирован на следующий год. Выдержит ли он гидравлические испытания? Валерий же собирает документы — в «СИБЭКО» пообещали возместить ущерб.