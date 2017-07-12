Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: США ударят по «Турецкому потоку»
Интимная пластика в Великобритании помолодела
Германия обратилась к России с призывом из-за поставки в Крым
В чем настоящая причина смерти Олега Яковлева
26-летняя модель выглядит на 50 лет из-за редкой аномалии (фото)
«Добро пожаловать в ад» Как антиглобалисты встретили лидеров G20 в Гамбурге
Ольге Алисовой, сбившей «пьяного мальчика», назначили наказание
СМИ: Западные страны пошли в крестовый поход на РФ
Lada Vesta, о которой мечтают таксисты: названа цена
Продажи Tesla в Гонконге упали до нуля
"Противник убит точно": Захарченко о новом пистолете ДНР
«Огромные убытки»: Киев жалуется на Крымский мост
67-летняя Бабкина переборщила с «уколами красоты» (фото)
16-летняя дочь Ивана Урганта покорила всех своей красотой (фото)
«Визг стаи шакалов»: реакция Крыма на резолюцию ОБСЕ
Госдеп обвиняет Киев во вмешательстве в выборы США
Верховный Суд может разрешить изымать жилье за перепланировку
Как сделать, чтобы ремонт прослужил долго
Фоторепортажи
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
24Юбилей Тома Круза
14:35 (мск), источник: ИА Башинформ

Стало известно, какие продукты подешевели в Башкирии больше всего

УФА, 12 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Башкортостанстат опубликовал очередной мониторинг цен на социально значимые продукты питания.

Источник: Башинформ

По данным статистиков, больше всего за неделю упала в цене свежая белокочанная капуста — на 19,3 процента. Сейчас ее можно приобрести в среднем за 45,72 рубля за килограмм.

Картофель также оказался в списке подешевевших продуктов — минус девять процентов в стоимости за неделю и 35,66 рубля за килограмм.

Замыкают тройку куриные яйца, стоимость которых снизилась за неделю на 3,3 процента. Десяток яиц в регионе можно приобрести сегодня в среднем за 40,64 рубля.

В пятерку больше всего подешевевших продуктов из потребительской корзины попали также морковь и репчатый лук. Снижение составило 3,1 и 2,9 процента, соответственно. Средняя цена на них — 46,25 и 36,89 рубля за килограмм.

В список подешевевших за неделю социально значимых продуктов также попали гречневая крупа, вермишель, мука, молоко, говядина, подсолнечное и сливочное масло, рис и мороженая рыба. Снижение цен на эти продукты питания варьируется от 0,1 до 2,3 процента.

Неизменной за это время осталась в регионе лишь баранина — 350,23 рубля за килограмм.

Поднялись в цене за неделю в республике такие продукты, как: хлеб и булочные изделия, соль, сыры, свинина, яблоки, пшено, чай, а также охлажденные и мороженые куры. Недельный рост составил 0,1−1,6 процента.

Больше других подорожал в республике сахар — на два процента и достиг за неделю 42,92 рубля за килограмм.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Бизнесмена Сергея Полонского освободили в зале суда
Гигантский ледник откололся от Антарктиды
«ВКонтакте»: новые ограничительные меры для соцсетей неисполнимы
Песков назвал «затянувшимся сериалом» ситуацию с Трампом-младшим
Обвиняемому в убийстве Немцова запросили пожизненный срок
Госдума утвердила текст присяги при вступлении в гражданство РФ
ЦБ предупредил о росте цен из-за холодов
Спорт
«Спартак» может впервые завоевать Суперкубок России В пятницу, 14 июля, в Москве состоится матч за Суперкубок России по футболу, в котором сразятся столичные «Спартак» и «Локомотив»
Авто
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить «Нива» маленькая? «Нива» тесная? Оказывается, это вовсе не проблема: как говорится, были бы руки на месте
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Егор Крид спел на свадьбе в «Отеле Элеон»: первые кадры Популярный певец принял участие в съемках нового сезона популярного сериала
Недвижимость
Как можно преобразить двушку в «брежневке»
Эксперты предсказывают резкое падение цен на жилье
В новостройках ужесточат правила получения права собственности
Верховный Суд может разрешить изымать жилье за перепланировку
Леди
Главная тенденция года: деконструкция Вы уже видели такие вещи и в магазинах, и на улицах
Дети
Дмитрию Шепелеву грозит арест и лишение родительских прав Такие суровые последствия могут ждать телеведущего, если он будет препятствовать семье Жанны Фриске видеться с четырехлетним Платоном.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь