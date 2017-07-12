Глава Минсельхоза Башкирии: Сельчане должны объединяться в кооперативы
Ильшат Фазрахманов прокомментировал давнюю проблему АПК Башкирии.
Ильшат Фазрахманов прокомментировал давнюю проблему АПК Башкирии.
В руководстве Минсельхоза Башкирии объяснили, почему сельские жители не хотят вступать в потребительские кооперативы.
— Я считаю, что в нынешних экономических условиях для сельчан будет разумно объединятся в кооперативы. Выгода очевидна — вырастут объемы производства, доходы. Вот только большинство фермеров не доверяют своим коллегам и соседям и отказываются работать с ними в одной команде. Люди хотят тянуть одеяло на себя и только прибыль забирать. В рамках федеральных программ мы готовы оказывать кооперативам материальную помощь, но, к сожалению, это не актуально для сельчан, — объяснил Фазрахманов.
К слову, сейчас в Башкирии работает только 20 потребительских кооперативов. В минувшем году было организовано девять, четыре из которых получили грантовую поддержку в 14 миллионов рублей.