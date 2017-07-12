Миллиардные долги: украинские банки должны НБУ более 65 млрд грн
КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. По состоянию на 1 июл украинские банки должны Национальному банку по выданным кредитам рефинансирования 65,41 млрд грн, сообщает сайт регулятора.
КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. По состоянию на 1 июл украинские банки должны Национальному банку по выданным кредитам рефинансирования 65,41 млрд грн, сообщает сайт регулятора.
За июнь задолженность банков перед НБУ снизилась на 0,8%, а с начала 2017 г — на 12,5%.
Объем выкупленных банками депозитных сертификатов НБУ составил 53,65 млрд грн, снизившись в июне на 15,3%, а с начала года — на 21,3%.
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