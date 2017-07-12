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14:27 (мск), источник: АиФ Челябинск

В Центральном районе Челябинска ограничено движение

Причина — строительство тепловой сети и прокладка водопровода.

Источник: AP 2017

В Центральном районе Челябинска ограничено движение, сообщают в пресс-службе администрации города.

С 13 июля по 1 октября будет перекрыто движение транспорта по улице Татьяничевой от улицы Витебской до улицы Смирных. На данном участке проходят работы по строительству тепловой сети и прокладке водопровода.

Напомним, на Южном Урале до 30 сентября два моста перекроют для автомобилей.

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