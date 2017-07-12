В Центральном районе Челябинска ограничено движение
Причина — строительство тепловой сети и прокладка водопровода.
Причина — строительство тепловой сети и прокладка водопровода.
В Центральном районе Челябинска ограничено движение, сообщают в
С 13 июля по 1 октября будет перекрыто движение транспорта по улице Татьяничевой от улицы Витебской до улицы Смирных. На данном участке проходят работы по строительству тепловой сети и прокладке водопровода.
Напомним, на Южном Урале до 30 сентября два моста перекроют для автомобилей.