За утилизацию автомобиля можно получить до 650 тысяч тенге

Источник: Kapital.kz

Речь идет не о живых деньгах (их, как прежде, можно получить, но в размере 48 тысяч и 150 тысяч), а о скидках на приобретение нового автомобиля, собранного в Казахстане. В целом на реализацию программы утилизации по скидочным сертификатам для покупки новых транспортных средств Министерством энергетики РК выделена следующая квота: на утилизацию легкового транспорта — 20 000 единиц, для пассажирского и грузового — 1836, для пассажирского (свыше 5 тонн) и грузового (свыше 12 тонн) — 1164 транспортных средства.

Выдача скидочных сертификатов для покупки новых транспортных средств — второй этап программы утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств, предназначенный для обновления автомобильного парка страны, стимулирования производства экологически чистых транспортных средств и формирования инфраструктуры утилизационной отрасли.

За первые 10 дней на скидочные сертификаты обменяли 32 автомобиля. 26 из них — легковые автомобили, 3 грузовые, 2 автобуса и один микроавтобус. Наибольший интерес к программе утилизации проявляют жители регионов, сообщает Allur Group.

По условиям программы покупатель может получить скидку на новый автомобиль в размере от 315 000 до 1 300 000 тенге в зависимости от того, какой и сколько сертификатов находится у него в распоряжении. Единовременно можно воспользоваться 2 сертификатами, тогда сумма скидки составит 630 000 тенге, или использовать сертификаты за утилизацию коммерческой техники, тогда размер скидки по одному сертификату составит от 450 000 до 650 000 тенге, а по двум — 900 000 и 1 300 000 соответственно.

Полученный сертификат будет действителен в течение года с момента получения. Его можно передавать третьим лицам, но не более двух раз. Использовать сертификат можно и в качестве первоначального взноса по автокредиту.