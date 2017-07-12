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14:30 (мск), источник: Kapital.kz

За утилизацию автомобиля можно получить до 650 тысяч тенге

Минэнерго выделило квоту на утилизацию более 23 тысяч автомобилей по скидочным сертификатам. За первые десять дней оператором РОП выдано 32 документа, пишет Motor.kz.

Источник: Kapital.kz

Речь идет не о живых деньгах (их, как прежде, можно получить, но в размере 48 тысяч и 150 тысяч), а о скидках на приобретение нового автомобиля, собранного в Казахстане. В целом на реализацию программы утилизации по скидочным сертификатам для покупки новых транспортных средств Министерством энергетики РК выделена следующая квота: на утилизацию легкового транспорта — 20 000 единиц, для пассажирского и грузового — 1836, для пассажирского (свыше 5 тонн) и грузового (свыше 12 тонн) — 1164 транспортных средства.

Выдача скидочных сертификатов для покупки новых транспортных средств — второй этап программы утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств, предназначенный для обновления автомобильного парка страны, стимулирования производства экологически чистых транспортных средств и формирования инфраструктуры утилизационной отрасли.

За первые 10 дней на скидочные сертификаты обменяли 32 автомобиля. 26 из них — легковые автомобили, 3 грузовые, 2 автобуса и один микроавтобус. Наибольший интерес к программе утилизации проявляют жители регионов, сообщает Allur Group.

По условиям программы покупатель может получить скидку на новый автомобиль в размере от 315 000 до 1 300 000 тенге в зависимости от того, какой и сколько сертификатов находится у него в распоряжении. Единовременно можно воспользоваться 2 сертификатами, тогда сумма скидки составит 630 000 тенге, или использовать сертификаты за утилизацию коммерческой техники, тогда размер скидки по одному сертификату составит от 450 000 до 650 000 тенге, а по двум — 900 000 и 1 300 000 соответственно.

Полученный сертификат будет действителен в течение года с момента получения. Его можно передавать третьим лицам, но не более двух раз. Использовать сертификат можно и в качестве первоначального взноса по автокредиту.

Единственное условие — пассажирский и грузовой транспорт должен быть технически исправным и соответствовать полному оснащению заводом-изготовителем. При полном соответствии всем условиям программы утилизируемый автомобиль необходимо самостоятельно доставить в пункт приема, которые есть в каждом регионе страны.

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