В Омской области нашли предприятие-призрак
Оно подделывает молочную продукцию, но по документам давно ликвидировано.
Оно подделывает молочную продукцию, но по документам давно ликвидировано.
Во время проверок управление Роспотребнадзора обнаружило в регионе продукты, которые содержали растительные жиры, хотя продавались как полноценная молочная продукция.
На упаковке значилось, что их произвело ООО «Калачинский молочный комбинат». Такое предприятие действительно существовало в нашем регионе, но потом обанкротилось и было ликвидировано. Документы арбитражного суда свидетельствуют: конкурсное производство в компании было завершено ещё в 2010 году.
Виктория Задиро,
— ООО «Калачинский молочный комбинат» не осуществляет деятельность, является предприятием-«призраком». Материалы проверки направлены в следственный комитет.
Роспотребнадзор выявил в регионе более полусотни случаев подделки молочных продуктов.