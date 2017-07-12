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14:50 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области нашли предприятие-призрак

Оно подделывает молочную продукцию, но по документам давно ликвидировано.

Во время проверок управление Роспотребнадзора обнаружило в регионе продукты, которые содержали растительные жиры, хотя продавались как полноценная молочная продукция.

На упаковке значилось, что их произвело ООО «Калачинский молочный комбинат». Такое предприятие действительно существовало в нашем регионе, но потом обанкротилось и было ликвидировано. Документы арбитражного суда свидетельствуют: конкурсное производство в компании было завершено ещё в 2010 году.

Виктория Задиро, пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Омской области:

 — ООО «Калачинский молочный комбинат» не осуществляет деятельность, является предприятием-«призраком». Материалы проверки направлены в следственный комитет.

Роспотребнадзор выявил в регионе более полусотни случаев подделки молочных продуктов.

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