В Омской области нашли предприятие-призрак

Во время проверок управление Роспотребнадзора обнаружило в регионе продукты, которые содержали растительные жиры, хотя продавались как полноценная молочная продукция.

На упаковке значилось, что их произвело ООО «Калачинский молочный комбинат». Такое предприятие действительно существовало в нашем регионе, но потом обанкротилось и было ликвидировано. Документы арбитражного суда свидетельствуют: конкурсное производство в компании было завершено ещё в 2010 году.