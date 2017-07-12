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16:06 (мск), источник: НИА Самара

В Тольятти ликвидируют незаконные нестационарные торговые объекты

Прокуратурой Тольятти совместно с прокуратурами районов города проведен анализ соблюдения законодательства о торговой деятельности в части размещения нестационарных торговых объектов.

Установлено, что на территории города более 100 нестационарных торговых объектов не имели разрешительной документации на право размещения на земельных участках на территории города.

В связи с этим, прокурором города в адрес главы городского округа внесено представление об устранении нарушений в сфере законодательства об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации.

В результате совместной работы на специальную площадку вывезено более 40 самовольно размещенных на территории города нестационарных торговых объектов.

Так, в Тольятти ликвидирован незаконный рынок, расположенный по адресу: г. Тольятти, бульвар Королева, 20, в 6 квартале Автозаводского района, на котором размещались около 18 торговых киосков.

Соблюдение законодательства в указанной сфере правоотношений находится на контроле прокуратуры города, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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