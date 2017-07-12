Будущим айтишникам подняли плату за обучение

Источник: Ежедневник.by

Стоимость платного обучения в БГУИР для первых курсов будет увеличена на 10% по сравнению с прошлым годом, сообщил «Минск-Новости» ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники.

— Повышение связано с тем, что в течение 2016−2017 учебного года увеличилась ставка первого разряда для оплаты труда работников бюджетных организаций, а также дорожали тарифы на коммунальные и другие услуги, — пояснил ректор БГУИР Михаил Батура.

С нового учебного года самым дорогим будет обучение на факультете компьютерных систем и сетей. Первокурсникам дневного отделения оно обойдется в 2 750 рублей за год.