Фармкомпании ЮАР планируют наладить поставку лекарств на Урал
По словам председателя Заксобрания Свердловской области Людмилы Бабушкиной, у Свердловской области и ЮАР также есть заинтересованность в сотрудничестве в сфере образования.
По словам председателя Заксобрания Свердловской области Людмилы Бабушкиной, у Свердловской области и ЮАР также есть заинтересованность в сотрудничестве в сфере образования.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Фармацевтические компании из
«Впервые на “Иннопроме” прошел круглый стол “Африка — восходящая звезда”, посвященный сотрудничеству с африканскими странами. В ходе обсуждения выяснилось, что российский бизнес, в частности, заинтересован в южноафриканской платине. Те встречи, которые прошли (на “Иннопроме”), позволяют мне сказать, что представители
По ее словам, также у Свердловской области и ЮАР есть заинтересованность в сотрудничестве в сфере образования. «Уральский федеральный университет работает с вузами ЮАР. Студенты из этой республики уже обучаются у нас, а пять уральцев — там, это первые шаги в сотрудничестве», — сказала Бабушкина. Она подчеркнула, что в рамках «Иннопрома» встречалась с Послом ЮАР в РФ Номасонто Марией
«Для обоих государств важно налаживание межрегиональных связей. Не случайно наиболее тесное взаимодействие выстраивается между Свердловской областью и провинцией Мпумаланга, которая готова выступить связующим звеном с таким государствами, как Свазиленд и Зимбабве. Я встречалась не только с чрезвычайным и полномочным послом
Ранее в интервью ТАСС посол ЮАР сообщила, что южноафриканские промышленники планируют продвигать свою продукцию на российском рынке. Для этого представители
Международная промышленная выставка «Иннопром» проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 10 по 13 июля 2017 года, ее тема — «Умное производство», партнером «Иннопром-2017» стала Япония, организатор выставки — Министерство промышленности и торговли РФ, генеральный информационный партнер и оператор