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15:51 (мск), источник: ТАСС

Фармкомпании ЮАР планируют наладить поставку лекарств на Урал

По словам председателя Заксобрания Свердловской области Людмилы Бабушкиной, у Свердловской области и ЮАР также есть заинтересованность в сотрудничестве в сфере образования.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Фармацевтические компании из Южно-Африканской Республики намерены наладить поставку лекарственных препаратов в Свердловскую область. Об этом в интервью ТАСС в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2017» сообщила председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, подводя итоги круглого стола, посвященного сотрудничеству с африканскими странами.

«Впервые на “Иннопроме” прошел круглый стол “Африка — восходящая звезда”, посвященный сотрудничеству с африканскими странами. В ходе обсуждения выяснилось, что российский бизнес, в частности, заинтересован в южноафриканской платине. Те встречи, которые прошли (на “Иннопроме”), позволяют мне сказать, что представители бизнес-сообщества ЮАР хотят сотрудничать с нами в области здравоохранения, в частности, фармацевтические компании, которые выпускают препараты для лечения сердечнососудистых заболеваний. На “Иннопроме” представители Минздрава обсудили вопрос данного сотрудничества», — сказала Бабушкина.

По ее словам, также у Свердловской области и ЮАР есть заинтересованность в сотрудничестве в сфере образования. «Уральский федеральный университет работает с вузами ЮАР. Студенты из этой республики уже обучаются у нас, а пять уральцев — там, это первые шаги в сотрудничестве», — сказала Бабушкина. Она подчеркнула, что в рамках «Иннопрома» встречалась с Послом ЮАР в РФ Номасонто Марией Сибанда-Туси.

«Для обоих государств важно налаживание межрегиональных связей. Не случайно наиболее тесное взаимодействие выстраивается между Свердловской областью и провинцией Мпумаланга, которая готова выступить связующим звеном с таким государствами, как Свазиленд и Зимбабве. Я встречалась не только с чрезвычайным и полномочным послом Южно-Африканской Республики, но и с послом Зимбабве», — отметила собеседница агентства.

Ранее в интервью ТАСС посол ЮАР сообщила, что южноафриканские промышленники планируют продвигать свою продукцию на российском рынке. Для этого представители государства-члена БРИКС рассматривают возможность полноценного участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и промышленной выставке «Иннопром». Номасонто Мария Сибанда-Туси подчеркнула, что бизнес-диалог между Россией и ЮАР крепнет. Правительство ЮАР заинтересовано в привлечении российских промышленных технологий.

Международная промышленная выставка «Иннопром» проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 10 по 13 июля 2017 года, ее тема — «Умное производство», партнером «Иннопром-2017» стала Япония, организатор выставки — Министерство промышленности и торговли РФ, генеральный информационный партнер и оператор пресс-центра — Информационное агентство России ТАСС.

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