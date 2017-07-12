Бывший депутат Госдумы выставил на продажу крепостной бастион в Калининграде

На одном из сайтов по продаже недвижимости размещена информация о том, что сооружение в частной собственности, имеет статус исторического памятника местного значения, с правом реконструкции. Стоимость объекта 4 млн евро.

Как пояснил «Интерфаксу» собеседник, знакомый с ситуацией, общая площадь двух кирпичных двухэтажных зданий составляет более 2,3 тыс. кв. м, земельный участок под объектом превышает 0,6 га. Ранее объект выставлялся на продажу по более низкой цене. Реальный интерес к бастиону проявляли как отечественные, так и немецкие предприниматели. Владельцем бастиона является экс-депутат Государственной думы РФ IV и V созывов от «Единой России», предприниматель Асанбуба Нюдюрбегов.