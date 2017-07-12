Бывший депутат Госдумы выставил на продажу крепостной бастион в Калининграде
Москва. 12 июля. INTERFAX.RU — В Калининграде на продажу выставлен старинный бастион «Астрономический», входивший в оборонительное кольцо Кенигсберга в годы войны.
Москва. 12 июля. INTERFAX.RU — В Калининграде на продажу выставлен старинный бастион «Астрономический», входивший в оборонительное кольцо Кенигсберга в годы войны.
На одном из сайтов по продаже недвижимости размещена информация о том, что сооружение в частной собственности, имеет статус исторического памятника местного значения, с правом реконструкции. Стоимость объекта 4 млн евро.
Как пояснил «Интерфаксу» собеседник, знакомый с ситуацией, общая площадь двух кирпичных двухэтажных зданий составляет более 2,3 тыс. кв. м, земельный участок под объектом превышает 0,6 га. Ранее объект выставлялся на продажу по более низкой цене. Реальный интерес к бастиону проявляли как отечественные, так и немецкие предприниматели. Владельцем бастиона является
Бастион «Астрономический» (нем. Sternwarte) — фортификационное сооружение 1852−1862 гг. постройки, входившее в состав второго вального кольца Кенигсберга. В ходе Второй мировой войны не пострадал. Рядом с бастионом в 2014 году установлен памятник героям Первой мировой войны.