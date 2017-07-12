Еще одно колесо обозрения появится в Челябинске к осени

Аттракцион приехал в Челябинск из Краснодарского края. Там разработали новый проект развития территории и пребывание колеса на прежнем месте стало нецелесообразным. Поэтому выбрали новое место монтажа, информирует chelyabinsk.74.ru со ссылкой на администрацию ТРК «Горки».

В торговом центре надеются, что колесо станет настоящим украшением города. Точную дату запуска аттракциона в администрации не назвали, но предположительно, челябинцы смогут прокатиться на колесе уже осенью.