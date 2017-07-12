Кредиторская задолженность предприятий Прикамья уменьшилась на 11%

Такие данные приводит Пермьстат.



К началу июня кредиторская задолженность организаций края сложилась в объеме 317,8 млрд руб., в том числе просроченные неплатежи — 20,2 млрд руб. (6,4% от общей суммы кредиторской задолженности). По сравнению с предыдущим месяцем ее уровень уменьшился на 11,2%, просроченные долги за этот же период снизились на 2,0%. Просроченная кредиторская задолженность отмечена у 180 организаций края (20,9%). В промышленном производстве объем кредиторской задолженности на 1 июня 2017 года составил 201,8 млрд руб., что ниже предыдущего периода на 16,9%, сумма просроченной задолженности уменьшилась на 3,9% и составила 16,2 млрд руб.



В структуре просроченной кредиторской задолженности края на долги организаций промышленного производства приходится 80,2%, в том числе 19,3% — задолженность организаций, осуществляющих деятельность в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционированием воздуха.



Задолженность организаций по полученным кредитам банков и займам на 1 июня 2017 года сложилась в сумме 667,8 млрд руб., сумма просроченных неплатежей составила 2,8 млрд руб., или 0,4% от общего объѐма задолженности по кредитным обязательствам.



Сумма дебиторской задолженности по сравнению с уровнем предыдущего месяца снизилась на 1,9% и к 1 июня 2017 года достигла 295,3 млрд руб. Объем просроченных дебиторских неплатежей за месяц уменьшился на 5,3% и сложился в размере 27,1 млрд руб. (9,2% от общей суммы дебиторской задолженности). Просроченная дебиторская задолженность отмечена у 294 организаций края (34,1% от числа обследованных). В промышленном производстве края в течение мая 2017 года дебиторская задолженность снизилась на 3,1% и к 1 июня составила 210,8 млрд руб., ее просроченная составляющая — 24,0 млрд руб.