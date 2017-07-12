На Южном Урале готовят распродажу «областных» свинарников
И иной недвижимости.
И иной недвижимости.
Правительство Челябинской области готовится продать 120 объектов недвижимости, которые не используются бюджетными учреждениями. Среди балансодержателей — лесничества, больницы и учебные заведения, сообщили «Уралинформбюро» в
В список зданий, предлагаемых к аренде или покупке, вошли котельные, свинарники, бывшие лечебные и учебные корпуса и прочее. Взятую в аренду недвижимость в дальнейшем можно оформить в собственность на льготных условиях в рамках ФЗ № 159.
Более подробную информацию об объектах и условиях передачи прав готовы предоставить в управлении имущественных отношений министерства и природных ресурсов Челябинской области.