На Урале неработающим пенсионерам за два года выделят более 410 млн руб. на газификацию
Льгота может охватить до 4000 жителей Свердловской области.
Льгота может охватить до 4000 жителей Свердловской области.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Правительство Свердловской области в 2017—2018 гг. направит более 410 млн рублей на компенсацию затрат на газификацию неработающим пенсионерам. Об этом в интервью ТАСС в рамках международной промышленной выставке «Иннопром» сообщила в среду председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.
«У нас (в Свердловской области)
В этом году в «Иннопроме» принимают участие более 600 компаний, почти 95 стран направили в Екатеринбурге представителей, чтобы развивать промышленные связи с российскими предприятиями. За первые два дня выставки «Иннопром» уже посетили почти 45 тыс. человек.
Международная промышленная выставка «Иннопром» проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году она проходит с 10 по 13 июля 2017 года, тема «Иннопрома-2017» — «Умное производство», страна партнер — Япония, организатор — Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Генеральный информационный партнер и оператор