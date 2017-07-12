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16:01 (мск), источник: NewsKo

В Прикамье по партпроекту будет благоустроено пять парков

В рамках реализации партпроекта «Единой России» «Парки малых городов» в первом полугодии было проведено 694 мероприятия, благоустройство парков будет завершено до конца года.

Источник: Агентство «Москва»

Такое заявление сделал федеральный координатор партпроекта, депутат Государственной думы Владимир Панов.

Всего же в рамках реализации партийного проекта в 59 регионах — в том числе в Прикамье — по состоянию на 5 июля 2017 года утверждено 179 дизайн-проектов благоустройства парков.

«В основе каждого эскизного проекта — мнение жителей по поводу того, что бы они хотели видеть в своём родном парке. Для сбора пожеланий нами была разработана анкета, где в схематичной форме изображены основные элементы благоустройства. Проанализировав собранные данные, каждый регион подготовил уникальные дизайн-проекты парков, которые содержат самые популярные и интересные предложения жителей», — заявил координатор партпроекта, добавив, что благоустройство общественных пространств позволит значительно повысить качество жизни жителей страны.

При этом «Единая Россия» вовлекает жителей на всех этапах реализации проекта «Парки малых городов» — от сбора предложений по благоустройству до, впоследствии, подведения итогов выполненных работ.

«Подготовленные проекты благоустройства парков стали по-настоящему адресными и уникальными, отражая пожелания жителей малых городов», — сказал координатор партийного проекта.

По его словам, региональные координаторы проекта «Парки малых городов» примут участие в открытии мест отдыха после окончания работ.

«До конца года будет выполнен первый этап реализации проекта. Региональные координаторы партийного проекта “Парки малых городов” лично оценят качество выполненных работ, а также подведут итоги реализации проекта в 2017 году», — резюмировал Панов.

В Пермском крае для участия в проекте было подано 18 заявок, победителями признаны Кудымкар, Чусовой, Губаха и Чайковский. Они получат в среднем по 5 млн руб. — средства из федеральной, краевой и муниципальной казны.

Например, в городском парке отдыха имени Юрия Гагарина в Губахе будут произведены следующие работы: планировка территории, вырубка деревьев и кустарников, организация водоотведения, устройство электроосвещения, тропиночного полотна, газонов, урн, скамеек, установка малых архитектурных форм, уличных спортивных тренажёров. На эти работы выделены 6,4 млн руб.: 3,3 млн руб. — из федерального бюджета, 2,6 млн руб. — из краевого, 350 тыс. руб. — из муниципального.

Как говорит региональный координатор партийного проекта «Парки малых городов» в Пермском крае, депутат краевого Законодательного собрания Александр Борисов:

«Качественная реализация проекта позволит решить несколько задач. Во-первых, закрепить практику реализации общественных инициатив за счёт бюджетных средств на долгие годы. Во-вторых, станет основанием для последующего увеличения финансирования этой деятельности. Главная цель — создание благоприятной среды проживания для всех территорий Пермского края».

С перечнем и ходом работ можно ознакомиться на портале «Управляем вместе».

Напомним, проект «Единой России» «Парки малых городов» направлен на благоустройство городских парков, а также вовлечение местного сообщества в принятие решений по развитию паркового пространства. В партийном проекте принимают участие города, в которых проживают около 250 тыс. жителей. Чтобы парки становились более комфортными и красивыми, проводятся общественные обсуждения и опросы, собираются пожелания граждан.

Источник — пресс-служба регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Пермского края

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