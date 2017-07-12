Цена на бензин в Крыму выше среднероссийской на 10% — Росстат

Об этом сообщает пресс-служба Росстата.

В частности, цена на бензин марки АИ-93 составляет 40,13 руб за литр, что на 3,15 руб, или 8,5% выше среднероссийской цены, марки АИ-95 — 44,73, что на 4,71 руб, или 11,8% больше, чем в среднем по стране. Цена на дизтопливо в крымской столице также превышает среднероссийскую на 1,92 руб, или 5%, и составляет 39,93 руб за литр.

В то же время в Севастополе литр бензина стоит 40,9 руб, что на 2,83 руб, или 7,4% выше среднероссийской стоимости топлива. Вместе с тем, стоимость литра бензина марки АИ-93 в Севастополе составляет 39,7 руб, что на 2,72 руб, или 7,4% выше среднероссийской цены, марки АИ-95 — 42,4 руб, что на 2,38 руб, или 6% больше, чем в среднем по стране. При этом цена на дизтопливо в Севастополе составляет 38,87 рубля за литр, что на 86 копеек, или 2,7% выше среднероссийской.

Примечательно, что, по данным Росстата на 3 июля, в Москве на АЗС бензин марки АИ-92 (АИ-93 и т. п. ) можно было приобрести по цене от 36,1 до 38,75 рубля за литр, марки АИ-95 и выше — от 39 до 42,8 руб. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 (АИ-93 и т. п. ) стоил от 35,5 до 37,69 руб, марки АИ-95 и выше — от 39,1 до 41,34 руб за литр.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости (Крым), согласно данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, с 25 июня по 2 июля цены на топливо в Крыму снизились, в то время как в большинстве регионов России был замечен их рост. Комментируя снижение цен на топливо в Республике, руководитель крымского управления Федеральной антимонопольной службы Тимофей Кураев отметил, что считает его недостаточным.