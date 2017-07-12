Томинское месторождение выдаст первую руду в 2018 году
По плану.
По плану.
РМК выполняет условия гослицензии на право пользования недрами для геологического изучения и добычи открытым способом
Как заявила директор управления экологии, охраны труда и промышленной безопасности Русской медной компании Наталия Гончар, по плану первая руда там будет получена в 2018 году.
«Для разработки карьеров разрешения на строительство не требуется. Оно необходимо только на объекты капитального строительства. В контексте
Как сообщили «Уралинформбюро» в
Следует отметить, что торжественная церемония начала разработки Томинского месторождения
РМК планирует возвести на месторождении Томинский
Параллельно РМК прорабатывает проект рекультивации Коркинского угольного разреза с использованием закладочного материала, произведенного из хвостов обогащения Томинского ГОКа. Для этого создана координационная группа во главе с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским. Работу над проектом контролируют министерство природных ресурсов РФ, Росприроднадзор и министерство энергетики РФ.
«Все изыскания мы планируем завершить к августу 2017 года. С августа по декабрь будет идти разработка проектной документации. В первом квартале 2018 года завершатся общественные слушания по проекту, и мы представим документы на экспертизу. К осени 2019 года закладочный материал на основе хвостов Томинского ГОКа должен пойти в Коркинский угольный разрез», — пояснила Наталия Гончар.