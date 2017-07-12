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16:12 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Томинское месторождение выдаст первую руду в 2018 году

По плану.

РМК выполняет условия гослицензии на право пользования недрами для геологического изучения и добычи открытым способом медно-порфировых руд на Томинском месторождении в Челябинской области. Его запасы оцениваются в 660 миллионов тонн руды. Участок входит в 50 самых крупных месторождений в мире.

Как заявила директор управления экологии, охраны труда и промышленной безопасности Русской медной компании Наталия Гончар, по плану первая руда там будет получена в 2018 году.

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«Для разработки карьеров разрешения на строительство не требуется. Оно необходимо только на объекты капитального строительства. В контексте горно-обогатительного комбината это, в первую очередь, обогатительная фабрика», — отметила Гончар, добавив, что на строительство ее первой очереди уйдет 2 года.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе РМК, до начала работ территория месторождения в соответствии с требованиями российского законодательством будет огорожена для обеспечения безопасности. На первом этапе начнется подготовка к разработке карьеров. Она включает удаление растительности и деревьев, а также снятие потенциально плодородного слоя — последний будет храниться на специальном складе для дальнейшей рекультивации объекта. Затем начнутся вскрышные работы, удаление пустой породы, не содержащей полезных компонентов, пояснила представитель РМК.

Следует отметить, что торжественная церемония начала разработки Томинского месторождения медно-порфировых руд состоялась 11 июля 2017 года в рамках ИННОПРОМа в Екатеринбурге. В ней участвовали министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин.

РМК планирует возвести на месторождении Томинский горно-обогатительный комбинат, в который войдут Томинский и Калиновский карьеры, а также обогатительная фабрика. Инвестиции в проект превысят 65 миллиарда рублей. ГОК будет перерабатывать 28 миллионов тонн медно-порфировой руды в год и выпускать до 500 тысяч тонн медного концентрата.

Параллельно РМК прорабатывает проект рекультивации Коркинского угольного разреза с использованием закладочного материала, произведенного из хвостов обогащения Томинского ГОКа. Для этого создана координационная группа во главе с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским. Работу над проектом контролируют министерство природных ресурсов РФ, Росприроднадзор и министерство энергетики РФ.

«Все изыскания мы планируем завершить к августу 2017 года. С августа по декабрь будет идти разработка проектной документации. В первом квартале 2018 года завершатся общественные слушания по проекту, и мы представим документы на экспертизу. К осени 2019 года закладочный материал на основе хвостов Томинского ГОКа должен пойти в Коркинский угольный разрез», — пояснила Наталия Гончар.

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