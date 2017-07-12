Подача воды в Кишиневе будет приостановлена

Источник: Actualitati.md

Таким образом, в период с 9:00 до 17:00 будут проводится ремонтные работы по ул. Кэушень, из-за чего воды не будет по следующим адресам: Кэушень, 1−11; Четатя Албэ, 45−97, 36−118; пер. Ханул Морий; Ботяза; Ынэлцэрий; Ынвиерий; Думиника Маре; Валков; Баку; Пандурилор, 2−62; Мунчешть 170−280.

В это же время проведение ремонтных работ запланировано и бригадами компании Gas Natural Fenos, в связи с чем возможно отключение электроэнергии, что приведет к прекращению подачи воды на пр. Дачия, 27, 31, 35, 35/1, 37.