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16:13 (мск), источник: Actualitati.md

Подача воды в Кишиневе будет приостановлена

Жителей столицы предупреждают, что завтра, 13 июля в некоторых частях города будут наблюдаться проблемы с подачей воды.

Источник: Actualitati.md

Таким образом, в период с 9:00 до 17:00 будут проводится ремонтные работы по ул. Кэушень, из-за чего воды не будет по следующим адресам: Кэушень, 1−11; Четатя Албэ, 45−97, 36−118; пер. Ханул Морий; Ботяза; Ынэлцэрий; Ынвиерий; Думиника Маре; Валков; Баку; Пандурилор, 2−62; Мунчешть 170−280.

В это же время проведение ремонтных работ запланировано и бригадами компании Gas Natural Fenos, в связи с чем возможно отключение электроэнергии, что приведет к прекращению подачи воды на пр. Дачия, 27, 31, 35, 35/1, 37.

Проживающим по упомянутым адресам советуют соответствующим образом подготовиться к прекращению подачи воды. За подробной информацией можно обратиться по телефонам: 022−25−66−66 или 022−85−77−77.

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