Подача воды в Кишиневе будет приостановлена
Жителей столицы предупреждают, что завтра, 13 июля в некоторых частях города будут наблюдаться проблемы с подачей воды.
Жителей столицы предупреждают, что завтра, 13 июля в некоторых частях города будут наблюдаться проблемы с подачей воды.
Таким образом, в период с 9:00 до 17:00 будут проводится ремонтные работы по ул. Кэушень,
В это же время проведение ремонтных работ запланировано и бригадами компании Gas Natural Fenos, в связи с чем возможно отключение электроэнергии, что приведет к прекращению подачи воды на пр. Дачия, 27, 31, 35, 35/1, 37.
Проживающим по упомянутым адресам советуют соответствующим образом подготовиться к прекращению подачи воды. За подробной информацией можно обратиться по телефонам: 022−25−66−66 или 022−85−77−77.