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17:25 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

НБУ: «ПриватБанк» был финансовой пирамидой

По словам заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой, все выводы независимого аудитора компании EY еще раз подтвердили ранее сделанные НБУ оценки относительно неудовлетворительного финансового состояния «ПриватБанка».

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. До национализации крупнейший в Украине «ПриватБанк» был финансовой пирамидой, сообщает пресс-служба Национального банка Украины со ссылкой на аудиторские проверки.

По словам заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой, все выводы независимого аудитора компании EY еще раз подтвердили ранее сделанные НБУ оценки относительно неудовлетворительного финансового состояния «ПриватБанка» на момент национализации и обоснованность решения государства по вхождению в капитал банка.

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«Существенный объем обесцененных кредитов — 206,5 миллиарда гривен, из них лишь небольшая часть — кредиты физлицам и малый-средний бизнес (14,9 миллиарда гривен). Это говорит о рискованной кредитной политике, которая проводилась бывшим менеджментом. Для сравнения: объем средств населения в банке на момент вхождения государства в капитал составлял 151,2 миллиарда гривен. То есть, в банке до национализации не было ресурсов для возврата вкладов. “ПриватБанк” был финансовой пирамидой», — приводит выводы аудиторов Рожкова.

Она также добавила, что все действия НБУ по отстаиванию интересов государства в деле «ПриватБанка», в том числе в судах, являются полностью последовательными, публичными, прозрачными и понятными.

В конце 2016 года правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций «ПриватБанка».

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