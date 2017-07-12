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17:49 (мск), источник: БЕЛТА

Совмин определил порядок представления деклараций о доходах и имуществе по требованию налоговой

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство определило порядок представления физлицами деклараций о доходах и имуществе по требованию налоговой. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 11 июля 2017 года № 516, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Источник: БЕЛТА

Постановлением утверждено положение о порядке истребования налоговым органом декларации о доходах и имуществе, осуществления контроля в сфере декларирования физическими лицами доходов и имущества по требованию налоговых органов. Документом также утверждена форма декларации о доходах и имуществе для лиц, представляющих ее по письменному требованию налогового органа.

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Требование о представлении декларации составляется в письменной форме в двух экземплярах. Первый вручается физлицу лично под роспись либо направляется по почте заказным письмом с уведомлением о получении. Второй экземпляр хранится в налоговом органе.

Если требование о представлении декларации отправляется по почте физлицу в сельскую местность, налоговая одновременно направляет бланк декларации о доходах и имуществе.

Срок представления декларации о доходах и имуществе может быть перенесен по решению министра по налогам и сборам, его заместителей, начальников инспекций МНС, их заместителей по причине временной нетрудоспособности физлица, нахождения его за пределами Беларуси или иной причине. При этом срок представления декларации может быть перенесен не более чем на 3 месяца со дня получения требования о ее представлении.

Постановление вступает в силу с 15 июля.

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