Нижегородское УФАС признало жалобы перевозчиков необоснованными

Нижегородское УФАС признало жалобы перевозчиков по конкурсам на новые маршруты необоснованными, сообщил директор департамента транспорта и связи администрации Нижнего Новгорода Александр Голофастов.

Напомним, что некоторые частные перевозчики потребовали признать конкурсы незаконными. Они обратились в региональное управление ФАС и Арбитражный суд Нижегородской области.

«Сейчас после решения антимонопольного ведомства, которое признало жалобу перевозчиков необоснованной, все конкурсные процедуры будут проведены в срок и в соответствии с федеральным законодательством», — заявил Александр Голофастов.