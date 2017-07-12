Нижегородское УФАС признало жалобы перевозчиков необоснованными
Власти Нижнего Новгорода обещают провести все конкурсные процедуры в срок.
Власти Нижнего Новгорода обещают провести все конкурсные процедуры в срок.
Нижегородское УФАС признало жалобы перевозчиков по конкурсам на новые маршруты необоснованными, сообщил директор департамента транспорта и связи администрации Нижнего Новгорода Александр Голофастов.
Напомним, что некоторые частные перевозчики потребовали признать конкурсы незаконными. Они обратились в региональное управление ФАС и Арбитражный суд Нижегородской области.
«Сейчас после решения антимонопольного ведомства, которое признало жалобу перевозчиков необоснованной, все конкурсные процедуры будут проведены в срок и в соответствии с федеральным законодательством», — заявил Александр Голофастов.
Ранее сообщалось, что новые маршруты будут вводить поэтапно по мере определения перевозчиков, победивших в открытых конкурсах. Взамен 26 действующих маршрутов нижегородские власти планируют ввести 23 новых.