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18:08 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Нижегородское УФАС признало жалобы перевозчиков необоснованными

Власти Нижнего Новгорода обещают провести все конкурсные процедуры в срок.

Нижегородское УФАС признало жалобы перевозчиков по конкурсам на новые маршруты необоснованными, сообщил директор департамента транспорта и связи администрации Нижнего Новгорода Александр Голофастов.

Напомним, что некоторые частные перевозчики потребовали признать конкурсы незаконными. Они обратились в региональное управление ФАС и Арбитражный суд Нижегородской области.

«Сейчас после решения антимонопольного ведомства, которое признало жалобу перевозчиков необоснованной, все конкурсные процедуры будут проведены в срок и в соответствии с федеральным законодательством», — заявил Александр Голофастов.

Ранее сообщалось, что новые маршруты будут вводить поэтапно по мере определения перевозчиков, победивших в открытых конкурсах. Взамен 26 действующих маршрутов нижегородские власти планируют ввести 23 новых.

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