В Воронеже возобновлено строительство самого глубокого в городе коллектора

Коллектору на улице Сочинской в Воронеже всё же быть. Водоканал возобновил работы по строительству канализационной системы.

Проект заморозили ещё 4 года назад, так как в городском бюджете не хватило средств на возведение объекта. Теперь достроить его планируют с помощью инвестиционной программы поставщика ресурсов, из которой выделят более 100 миллионов рублей.

Говорят, новый коллектор позволит разгрузить канализационные сети и уменьшить их аварийность. Уже проложено почти 900 метров труб, общая же длина коллектора составит почти 1,5 километра.

Кстати, эта канализационная линия станет самой глубокой в Воронеже. Работы сейчас ведут на глубине до 22 метров. Завершить объект планируют в конце следующего года. Причём, строительство идёт по одной из самых надёжных технологий.

Сергей Чернышев, начальник отдела капитального строительства и ремонта «РВК-Воронеж»: