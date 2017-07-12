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18:24 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронеже возобновлено строительство самого глубокого в городе коллектора

Достроить его планируют с помощью инвестиционной программы поставщика ресурсов, из которой выделят более 100 млн рублей.

Коллектору на улице Сочинской в Воронеже всё же быть. Водоканал возобновил работы по строительству канализационной системы.

Проект заморозили ещё 4 года назад, так как в городском бюджете не хватило средств на возведение объекта. Теперь достроить его планируют с помощью инвестиционной программы поставщика ресурсов, из которой выделят более 100 миллионов рублей.

Говорят, новый коллектор позволит разгрузить канализационные сети и уменьшить их аварийность. Уже проложено почти 900 метров труб, общая же длина коллектора составит почти 1,5 километра.

Кстати, эта канализационная линия станет самой глубокой в Воронеже. Работы сейчас ведут на глубине до 22 метров. Завершить объект планируют в конце следующего года. Причём, строительство идёт по одной из самых надёжных технологий.

Сергей Чернышев, начальник отдела капитального строительства и ремонта «РВК-Воронеж»:

«Бестраншейная технология позволяет выполнять работы, не нарушая благоустройства. Не раскапывать, например, если бы это был 18 метров котлован раскопан, то он бы полностью парализовал движение, и это помешало бы местным жителям. Сейчас, практически незаметно, что тут работают. Работы проходят под землёй».

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