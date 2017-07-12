В Воронеже возобновлено строительство самого глубокого в городе коллектора
Достроить его планируют с помощью инвестиционной программы поставщика ресурсов, из которой выделят более 100 млн рублей.
Достроить его планируют с помощью инвестиционной программы поставщика ресурсов, из которой выделят более 100 млн рублей.
Коллектору на улице Сочинской в Воронеже всё же быть. Водоканал возобновил работы по строительству канализационной системы.
Проект заморозили ещё 4 года назад, так как в городском бюджете не хватило средств на возведение объекта. Теперь достроить его планируют с помощью инвестиционной программы поставщика ресурсов, из которой выделят более 100 миллионов рублей.
Говорят, новый коллектор позволит разгрузить канализационные сети и уменьшить их аварийность. Уже проложено почти 900 метров труб, общая же длина коллектора составит почти 1,5 километра.
Кстати, эта канализационная линия станет самой глубокой в Воронеже. Работы сейчас ведут на глубине до 22 метров. Завершить объект планируют в конце следующего года. Причём, строительство идёт по одной из самых надёжных технологий.
Сергей Чернышев, начальник отдела капитального строительства и ремонта «РВК-Воронеж»:
«Бестраншейная технология позволяет выполнять работы, не нарушая благоустройства. Не раскапывать, например, если бы это был 18 метров котлован раскопан, то он бы полностью парализовал движение, и это помешало бы местным жителям. Сейчас, практически незаметно, что тут работают. Работы проходят под землёй».