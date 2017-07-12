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18:41 (мск), источник: Sputnik.md

В Молдове хотят запретить более 70% пассажирских маршруток

Маршруток в Молдове станет меньше — более 70% единиц такого вида транспорта запретят: в чем причина.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 12 июл — Sputnik. Грузовые микроавтобусы, переоборудованные для перевозки пассажиров, будут запрещены Молдове. Соответствующий законопроект завизирован в среду парламентской юридической комиссией.

Документ предполагает, что транспортные средства будут запрещены с 1 сентября 2020 года. Авторы проекта закона предложили, чтобы этот тип транспорта был снят с эксплуатации с 1 июня 2017 года.

«К сожалению, транспортники не были готовы к таким изменениям», — заявил один из авторов проекта депутат Сергей Сырбу, который предложил продлить сроки эксплуатации переоборудованных автомобилей на три года.

По его словам, «70% всех единиц пассажирского транспорта переоборудованы. Если не изменить сроки, то 70% общественного транспорта будет заблокировано и не будет возможности его заменить».

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