В Молдове хотят запретить более 70% пассажирских маршруток
Маршруток в Молдове станет меньше — более 70% единиц такого вида транспорта запретят: в чем причина.
Маршруток в Молдове станет меньше — более 70% единиц такого вида транспорта запретят: в чем причина.
КИШИНЕВ, 12 июл — Sputnik. Грузовые микроавтобусы, переоборудованные для перевозки пассажиров, будут запрещены Молдове. Соответствующий законопроект завизирован в среду парламентской юридической комиссией.
Документ предполагает, что транспортные средства будут запрещены с 1 сентября 2020 года. Авторы проекта закона предложили, чтобы этот тип транспорта был снят с эксплуатации с 1 июня 2017 года.
«К сожалению, транспортники не были готовы к таким изменениям», — заявил один из авторов проекта депутат Сергей Сырбу, который предложил продлить сроки эксплуатации переоборудованных автомобилей на три года.
По его словам, «70% всех единиц пассажирского транспорта переоборудованы. Если не изменить сроки, то 70% общественного транспорта будет заблокировано и не будет возможности его заменить».