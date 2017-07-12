На Среднем Урале появится «грузовая деревня»

И если в прошлом году он был чисто местный, уральский, то теперь собрал представителей и Сибирского федерального округа, и минэкономразвития РФ, что подтверждает интерес экспертов со всей страны. Все в голос признают, что стратегическое планирование — процесс очень сложный, но необходимый, чтобы определить, какие вызовы стоит перед территориями, каких приоритетов она будет придерживаться и какие механизмы реализации существуют. В последнее время конкуренция субъектов за инвестиции все чаще перерастает в объединение сильных партнеров, чтобы устранить прочих претендентов и потянуть крупные инфраструктурные проекты.

— Каждый год сотни миллиардов рублей идут на север Урала. Когда мы начали разбираться в структуре этих инвестиций, то обнаружили, что налоги идут в другие страны. Спрашивается, почему? Неужели Свердловская и Челябинская области, без продукции которых до сих пор не полетит ни одна ракета, не смогут помочь соседям необходимым оборудованием и техникой? — говорит Александр Высокинский, заместитель губернатора Свердловской области.

Однако для участия в общих проектах необходима общая методология и объединение усилий минимум четырех сил — власти, общественности, науки и бизнеса. В идеале для более плотного контакта и постоянной полемики нужно подключить и пятый слой экспертов — это средства массовой информации. Собственно именно такую систему коммуникации и пытается наладить Екатеринбург последние 15 лет.

О многих проектах уральцы уже слышали, поэтому хотелось бы остановиться на относительно новых. Часть из них неизменно касается логистики, потому что особое внимание уделяется связи областных центров. Например, федеральное управление автомобильных дорог «Урал» обещало к 2025 году 4-полосную трассу Екатеринбург — Тюмень с 70-километровым обходом от Белоярского до Богдановича. Проблема в том, что высок риск таким образом лишить ряд муниципалитетов дополнительных доходов от продажи товаров и услуг транзитникам. Выходит, что решение вопроса строительства дороги выходит опять же в плоскость стратегии пространственного развития. Александр Высокинский попросил «Уралуправдор» поучаствовать в проектировании нового обхода: «Важно, чтобы он проходил не за 20 километров от населенных пунктов, а по самому краю, сохраняя за местным населением обслуживающую инфраструктуру».