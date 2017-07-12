Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольге Алисовой, сбившей "пьяного мальчика", назначили наказание
Что чума подарила прогрессу
Дмитрию Шепелеву грозит арест и лишение родительских прав
7 частых ошибок в дизайне маленькой кухни
16-летняя дочь Ивана Урганта покорила всех своей красотой (фото)
Блогер поспорил с History Channel о судьбе Амелии ЭрхартЯпонец разоблачил «сенсационное доказательство» того, что летчица Амелия Эрхарт не разбилась, а попала в плен
Ольге Алисовой, сбившей «пьяного мальчика», назначили наказание
Орлова опубликовала "запретное" фото с Фриске
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга»
В России — новые правила регистрации автомобилей
Удар крылатых ракет РФ разрушил превосходство США – NI
СМИ: опрос показал отношение украинцев к России
Новая форма китайских стюардесс произвела фурор
СМИ: Барак Обама разводится с женой
СМИ: на Украину приземлились самолёты НАТО с солдатами
США избежали крупнейшей в истории авиакатастрофы
Самые «опасные» квартиры на вторичном рынке
Американцы снова начали снимать жилье в Москве
Фоторепортажи
12Природные пожары в Калифорнии
24Юбилей Тома Круза
22:58 (мск), источник: "Российская газета"

На Среднем Урале появится «грузовая деревня»

Уже второй год на Иннопроме проходит круглый стол на тему развития макрорегиона.

И если в прошлом году он был чисто местный, уральский, то теперь собрал представителей и Сибирского федерального округа, и минэкономразвития РФ, что подтверждает интерес экспертов со всей страны. Все в голос признают, что стратегическое планирование — процесс очень сложный, но необходимый, чтобы определить, какие вызовы стоит перед территориями, каких приоритетов она будет придерживаться и какие механизмы реализации существуют. В последнее время конкуренция субъектов за инвестиции все чаще перерастает в объединение сильных партнеров, чтобы устранить прочих претендентов и потянуть крупные инфраструктурные проекты.

— Каждый год сотни миллиардов рублей идут на север Урала. Когда мы начали разбираться в структуре этих инвестиций, то обнаружили, что налоги идут в другие страны. Спрашивается, почему? Неужели Свердловская и Челябинская области, без продукции которых до сих пор не полетит ни одна ракета, не смогут помочь соседям необходимым оборудованием и техникой? — говорит Александр Высокинский, заместитель губернатора Свердловской области.

Однако для участия в общих проектах необходима общая методология и объединение усилий минимум четырех сил — власти, общественности, науки и бизнеса. В идеале для более плотного контакта и постоянной полемики нужно подключить и пятый слой экспертов — это средства массовой информации. Собственно именно такую систему коммуникации и пытается наладить Екатеринбург последние 15 лет.

О многих проектах уральцы уже слышали, поэтому хотелось бы остановиться на относительно новых. Часть из них неизменно касается логистики, потому что особое внимание уделяется связи областных центров. Например, федеральное управление автомобильных дорог «Урал» обещало к 2025 году 4-полосную трассу Екатеринбург — Тюмень с 70-километровым обходом от Белоярского до Богдановича. Проблема в том, что высок риск таким образом лишить ряд муниципалитетов дополнительных доходов от продажи товаров и услуг транзитникам. Выходит, что решение вопроса строительства дороги выходит опять же в плоскость стратегии пространственного развития. Александр Высокинский попросил «Уралуправдор» поучаствовать в проектировании нового обхода: «Важно, чтобы он проходил не за 20 километров от населенных пунктов, а по самому краю, сохраняя за местным населением обслуживающую инфраструктуру».

Об еще одном проекте, точнее его допроектной стадии, рассказал Иван Колесников, первый заместитель начальника Свердловской железной дороги по экономике, финансам и корпоративной кооперации. В районе населенного пункта Большое Сидельниково планируется создать «грузовую деревню» — логистический комплекс на базе железнодорожного транспорта мощностью до пяти миллионов тонн груза в год. Он поможет разгрузить автодороги от тяжеленных фур, которые между прочим портят покрытие, и доставлять товары на более дальние расстояния с высокой степенью безопасности.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Транспортный налог на дорогие машины может вырасти
Бизнесмена Сергея Полонского освободили в зале суда
Названа причина откола айсберга-гиганта от ледника в Антарктиде
Демократы внесли в Конгресс США вопрос об импичменте Трампа
Песков рассказал, кто был в машине с Путиным на Валааме
Банк России предупредил о росте цен из-за холодов
Кандидат на пост главы ФБР не будет присягать на верность Трампу
Экс-президента Бразилии приговорили к 9,5 годам за коррупцию
Спорт
Курбан Бердыев: Ждали Наваса, но он закончил Уже в субботу казанский «Рубин» играет дома с «Краснодаром» в первом туре РФПЛ, но лишь в среду вечером Курбан Бердыев впервые поговорил с журналистами
Авто
Американцы останутся без Volkswagen Touareg Немецкий концерн готов свернуть продажи своего флагманского внедорожника на территории США
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Егор Крид спел на свадьбе в «Отеле Элеон»: первые кадры Популярный певец принял участие в съемках нового сезона популярного сериала
Недвижимость
Как сделать, чтобы ремонт прослужил долго
Эксперты предсказывают резкое падение цен на жилье
В новостройках ужесточат правила получения права собственности
Верховный Суд может разрешить изымать жилье за перепланировку
Леди
Главная тенденция года: деконструкция Вы уже видели такие вещи и в магазинах, и на улицах
Дети
Дмитрию Шепелеву грозит арест и лишение родительских прав Такие суровые последствия могут ждать телеведущего, если он будет препятствовать семье Жанны Фриске видеться с четырехлетним Платоном.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь