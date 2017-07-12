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19:33 (мск), источник: Kazinform

В Астане будет запущен проект на 200 миллионов долларов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — На территории Индустриального парка № 1 в рамках международного сотрудничества «Один пояс, один путь» планируется реализация приборостроительного предприятия, сообщается на официальном сайте города Астаны.

Источник: Kazinform

Соответствующий меморандум был подписан сегодня руководителем Управления по инвестициям и развитию города Астаны Алишером Абдыкадыровым и главой китайской корпорации «Beijing DianLianYu Technology Co» Хуанг Ченгом. Планируется создание производства различных электросчетчиков, компонентов, коммуникационных модулей, трансформаторов и других комплектующих приборов. Инвестиции в этот проект оцениваются в двести миллионов долларов. На начальном этапе планируется создать около 40 рабочих мест с расширением производства, их увеличат до 120. Высокотехнологичные измерительные электроприборы с программным обеспечением планируют использовать и в сфере обеспечения Astana Smart Сity.

В целом на сегодняшний день на территории Индустриального парка № 1 реализуется 66 инвестиционных проектов на сумму более 265 миллиардов тенге. Из них введено в эксплуатацию 41 производство. Объем экспорта продукции составляет больше чем 20 миллиардов тенге. Было создано порядка 3000 рабочих мест.

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