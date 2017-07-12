В Астане будет запущен проект на 200 миллионов долларов

Соответствующий меморандум был подписан сегодня руководителем Управления по инвестициям и развитию города Астаны Алишером Абдыкадыровым и главой китайской корпорации «Beijing DianLianYu Technology Co» Хуанг Ченгом. Планируется создание производства различных электросчетчиков, компонентов, коммуникационных модулей, трансформаторов и других комплектующих приборов. Инвестиции в этот проект оцениваются в двести миллионов долларов. На начальном этапе планируется создать около 40 рабочих мест с расширением производства, их увеличат до 120. Высокотехнологичные измерительные электроприборы с программным обеспечением планируют использовать и в сфере обеспечения Astana Smart Сity.