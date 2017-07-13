Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новый имидж Аллы Пугачевой обошелся более чем в 1 млн рублей
Как убрать жирок: 7 дельных советов
Кремль раскрыл личность «спутника или спутницы» Путина на Валааме
В квитанциях ЖКХ появится новая строка
СМИ: Барак Обама разводится с женой
Блогер поспорил с History Channel о судьбе Амелии ЭрхартЯпонец разоблачил «сенсационное доказательство» того, что летчица Амелия Эрхарт не разбилась, а попала в плен
Ольге Алисовой, сбившей «пьяного мальчика», назначили наказание
Орлова опубликовала "запретное" фото с Фриске
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить
Новые ПДД: рассказываем, как нужно возить детей
Украина разделится на два-три псевдогосударства – эксперт
Лавров проучил журналистку тыкающую ему микрофоном
Как девушка весом 155 кг выглядит в купальнике (фото)
67-летняя Бабкина переборщила с «уколами красоты» (фото)
Полина Гагарина опубликовала откровенное фото - СМИ
«Получим пинок от русских»: разговор солдат США
Самые «опасные» квартиры на вторичном рынке
Американцы снова начали снимать жилье в Москве
Фоторепортажи
8Хрупкие льды Антарктиды
8На ВДНХ открыли шоу-рум программы реновации
08:41 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области построят мясоперерабатывающий комбинат и комбикормовый завод

На проекты потратят 12,5 млн рублей.

Группа компаний «Агроэко» построит мясоперерабатывающий комбинат и комбикормовый завод с элеватором в Павловском районе, сообщил председатель совета директоров ГК Владимир Маслов губернатору Алексею Гордееву на рабочей встрече в среду, 12 июля. На предприятия потратят порядка 12,5 млрд рублей.

Комбикормовый завод с элеватором уже строится — земляные работы закончились, рабочие закладывают фундамент. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на конец 2018 года. В строительство и оснащение завода вложат около 2,5 млрд рублей.

Строительство мясоперерабатывающего комбината, ориентированного на экспорт продукции, начнется летом 2018 года. Ожидается, что комбинат станет одним из наиболее мощных, технологичных и роботизированных предприятий в своей отрасли в России. На проект потратят около 10 млрд рублей.

В апреле 2017 года ГК «Агроэко» открыла свинокомплекс «Березовский» с новой системой откорма в поселке Таловая. Объем инвестиций в предприятие составил 1,2 млрд рублей. «Березовский» стал десятым комплексом в рамках реализации третьей очереди инвестиционного проекта. В феврале 2017 года ГК «Агроэко» открыла свинокомплекс «Меловатский» на 43 тыс. голов в селе Новомеловатка Калачеевского района. «Меловатский» отличается усовершенствованной системой биобезопасности. Аналогичный свинокомплекс компания запустила в Поворинском районе в декабре 2016 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Воронежский суд отстранил Павла Пономарева от должности главы Хохольского района
Белый дом сообщил о рисках нового проекта с санкциями против РФ
Захарова прокомментировала видео НАТО о «лесных братьях»
Reuters сообщило о новых поставках газовых турбин в Крым
Россияне назвали запомнившиеся темы со встречи Путина и Трампа
Умерла Тамара Миансарова
Ким Чен Ын наградил создателей межконтинентальной ракеты
Песков рассказал, кто был в машине с Путиным на Валааме
Спорт
«Реал» продлил контракт с Хамесом Родригесом Во вторник «Бавария» объявила, что взяла в аренду у «Реала» Родригеса сроком на два сезона
Авто
Американцы останутся без Volkswagen Touareg Немецкий концерн готов свернуть продажи своего флагманского внедорожника на территории США
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Егор Крид спел на свадьбе в «Отеле Элеон»: первые кадры Популярный певец принял участие в съемках нового сезона популярного сериала
Недвижимость
Как можно преобразить двушку в «брежневке»
В квитанциях ЖКХ появится новая строка
В новостройках ужесточат правила получения права собственности
Предложение новостроек в Подмосковье упало до минимума
Леди
Главная тенденция года: деконструкция Вы уже видели такие вещи и в магазинах, и на улицах
Дети
Дмитрию Шепелеву грозит арест и лишение родительских прав Такие суровые последствия могут ждать телеведущего, если он будет препятствовать семье Жанны Фриске видеться с четырехлетним Платоном.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь