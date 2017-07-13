В Воронежской области построят мясоперерабатывающий комбинат и комбикормовый завод

Группа компаний «Агроэко» построит мясоперерабатывающий комбинат и комбикормовый завод с элеватором в Павловском районе, сообщил председатель совета директоров ГК Владимир Маслов губернатору Алексею Гордееву на рабочей встрече в среду, 12 июля. На предприятия потратят порядка 12,5 млрд рублей.

Комбикормовый завод с элеватором уже строится — земляные работы закончились, рабочие закладывают фундамент. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на конец 2018 года. В строительство и оснащение завода вложат около 2,5 млрд рублей.

Строительство мясоперерабатывающего комбината, ориентированного на экспорт продукции, начнется летом 2018 года. Ожидается, что комбинат станет одним из наиболее мощных, технологичных и роботизированных предприятий в своей отрасли в России. На проект потратят около 10 млрд рублей.