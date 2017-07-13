В Воронежской области построят мясоперерабатывающий комбинат и комбикормовый завод
На проекты потратят 12,5 млн рублей.
На проекты потратят 12,5 млн рублей.
Группа компаний «Агроэко» построит мясоперерабатывающий комбинат и комбикормовый завод с элеватором в Павловском районе, сообщил председатель совета директоров ГК Владимир Маслов губернатору Алексею Гордееву на рабочей встрече в среду, 12 июля. На предприятия потратят порядка 12,5 млрд рублей.
Комбикормовый завод с элеватором уже строится — земляные работы закончились, рабочие закладывают фундамент. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на конец 2018 года. В строительство и оснащение завода вложат около 2,5 млрд рублей.
Строительство мясоперерабатывающего комбината, ориентированного на экспорт продукции, начнется летом 2018 года. Ожидается, что комбинат станет одним из наиболее мощных, технологичных и роботизированных предприятий в своей отрасли в России. На проект потратят около 10 млрд рублей.
В апреле 2017 года ГК «Агроэко» открыла свинокомплекс «Березовский» с новой системой откорма в поселке Таловая. Объем инвестиций в предприятие составил 1,2 млрд рублей. «Березовский» стал десятым комплексом в рамках реализации третьей очереди инвестиционного проекта. В феврале 2017 года ГК «Агроэко» открыла свинокомплекс «Меловатский» на 43 тыс. голов в селе Новомеловатка Калачеевского района. «Меловатский» отличается усовершенствованной системой биобезопасности. Аналогичный свинокомплекс компания запустила в Поворинском районе в декабре 2016 года.