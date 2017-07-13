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08:03 (мск), источник: Ежедневник.by

Через год белорусам труднее будет ввозить автомобили из-за пределов ЕАЭС

С 1 июля 2018 года в Беларуси физические лица могут ввозить транспортные средства для собственных нужд из-за пределов ЕАЭС при наличии свидетельства о безопасности конструкции.

Источник: Reuters

Об этом сообщили БЕЛТА в Госстандарте. Такое решение принято по итогам совещания по актуальным вопросам в сфере технического регулирования в условиях ЕАЭС, состоявшегося на площадке правительства на минувшей неделе. В нем приняли участие представители Госстандарта, Министерства внутренних дел, Министерства транспорта и коммуникаций, других органов госуправления. В соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (вступил в силу с 1 января 2015 года), документом, подтверждающим соответствие единичного транспортного средства требованиям техрегламента, является свидетельство о безопасности конструкции этого транспортного средства.

К единичным транспортным средствам наряду с другими категориями относятся и транспортные средства, ввозимые на территорию ЕАЭС физическими лицами для собственных нужд. В связи с этим свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства было включено в перечень документов, которые необходимо предоставить физлицу для госрегистрации. Поскольку ранее требования к единичным транспортным средствам, предусмотренные техрегламентом, в Беларуси не применялись, Совмином было принято решение о возможности ввоза физическими лицами единичных транспортных средств для собственных нужд без проведения подтверждения их соответствия требованиям регламента до 1 июля 2017 года.

В настоящее время в государствах — членах ЕАЭС на стадии согласования находится проект изменений в техрегламент, подготовленный Госстандартом Беларуси в 2015 году. Предлагаемые к внесению коррективы наряду с другими вопросами предусматривают исключение необходимости подтверждения соответствия единичных транспортных средств, ввозимых физическими лицами для собственных нужд на территорию ЕАЭС, требованиям техрегламента.

Это предложение обусловлено тем, что в соответствии с законодательством ЕАЭС, принятым после утверждения техрегламента, при оценке соответствия заявителем могут быть зарегистрированные на территории государства-члена юрлицо или физлицо в качестве индивидуального предпринимателя, являющиеся изготовителем или продавцом либо уполномоченным изготовителем лицом.

«Принятие решения по указанному проекту изменений на уровне ЕАЭС потребует еще определенного времени», — отметили в Госстандарте. С учетом этого, а также озвученных на совещании информации и предложений было принято решение, что Госстандарт совместно с Министерством внутренних дел и другими заинтересованными подготовит и внесет в Совет Министров проект нормативного правового акта по переносу на один год (то есть до 1 июля 2018 года) срока вступления в силу требования о представлении свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства физическими лицами для административной процедуры «Государственная регистрация транспортных средств» (единичных транспортных средств).

До вступления в силу этого нормативного правового акта государственная регистрация единичных транспортных средств, ввозимых физическими лицами для собственных нужд, будет осуществляться без предоставления ими свидетельства о безопасности конструкции этих транспортных средств.

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