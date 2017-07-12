Ситуация с тенге некоторое время может оставаться напряжённой — KASE

Источник: Informburo.kz

Руководство Казахстанской фондовой биржи (KASE) рассказало, что тенге сейчас живёт в новом «коридоре» — 318−328 тенге. Но выход за этот предел пока не ожидается, передаёт телеканал «Хабар».

Но руководство KASE также не исключают, что ситуация с тенге какое-то время может оставаться напряжённой. Причины этому — новая экономическая стратегия США, которая укрепляет доллар, а также неоднозначная оценка трейдерами дальнейшего потенциала соглашений ОПЕК по сокращению добычи нефти.

«Если в первом квартале 2017 года этот тренд только намечался, то по итогам полугодия можно уже говорить об этом, как о выраженной тенденции. Стоимость нефти снижается, а курс тенге к доллару гораздо больше соотносится с курсом рубля к тенге. Под влиянием котировок рубля и нефти курс тенге к доллару покинул к середине июля горизонтальный коридор 310−318 тенге», — говорит заместитель председателя правления KASE Андрей Цалюк.

12 июля доллар на бирже подорожал до 328,5 тенге. Таким образом, американская валюта за сутки подорожала на 1,29 тенге.