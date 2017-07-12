Ситуация с тенге некоторое время может оставаться напряжённой — KASE
На Казахстанской фондовой бирже объяснили, почему дорожает доллар.
На Казахстанской фондовой бирже объяснили, почему дорожает доллар.
Руководство Казахстанской фондовой биржи (KASE) рассказало, что тенге сейчас живёт в новом «коридоре» — 318−328 тенге. Но выход за этот предел пока не ожидается, передаёт телеканал «Хабар».
Но руководство KASE также не исключают, что ситуация с тенге
«Если в первом квартале 2017 года этот тренд только намечался, то по итогам полугодия можно уже говорить об этом, как о выраженной тенденции. Стоимость нефти снижается, а курс тенге к доллару гораздо больше соотносится с курсом рубля к тенге. Под влиянием котировок рубля и нефти курс тенге к доллару покинул к середине июля горизонтальный коридор 310−318 тенге», — говорит заместитель председателя правления KASE Андрей Цалюк.
12 июля доллар на бирже подорожал до 328,5 тенге. Таким образом, американская валюта за сутки подорожала на 1,29 тенге.
Нацбанк РК ранее сообщил об интервенциях финрегулятора на валютный рынок 21 и 22 июня 2017 года с целью ограничения возрастающей волатильности тенге.