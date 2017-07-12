Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольге Алисовой, сбившей "пьяного мальчика", назначили наказание
Кофе продлевает жизнь
50-летняя Татьяна Овсиенко готова родить троих детей
В новостройках ужесточат правила получения права собственности
16-летняя дочь Ивана Урганта покорила всех своей красотой (фото)
Блогер поспорил с History Channel о судьбе Амелии ЭрхартЯпонец разоблачил «сенсационное доказательство» того, что летчица Амелия Эрхарт не разбилась, а попала в плен
Ольге Алисовой, сбившей «пьяного мальчика», назначили наказание
Орлова опубликовала "запретное" фото с Фриске
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить
Новые ПДД: рассказываем, как нужно возить детей
Проведен опрос, показавший отношение украинцев к России – СМИ
Госдеп обвиняет Киев во вмешательстве в выборы США
Как девушка весом 155 кг выглядит в купальнике (фото)
67-летняя Бабкина переборщила с «уколами красоты» (фото)
СМИ: на Украину приземлились самолёты НАТО с солдатами
США избежали крупнейшей в истории авиакатастрофы
Верховный Суд может разрешить изымать жилье за перепланировку
Как сделать, чтобы ремонт прослужил долго
Фоторепортажи
12Природные пожары в Калифорнии
24Юбилей Тома Круза
22:06 (мск), источник: Informburo.kz

Ситуация с тенге некоторое время может оставаться напряжённой — KASE

На Казахстанской фондовой бирже объяснили, почему дорожает доллар.

Источник: Informburo.kz

Руководство Казахстанской фондовой биржи (KASE) рассказало, что тенге сейчас живёт в новом «коридоре» — 318−328 тенге. Но выход за этот предел пока не ожидается, передаёт телеканал «Хабар».

Читайте также
Проблема на 500 миллиардов: Нацбанк назвал банки, которым даст денег

Но руководство KASE также не исключают, что ситуация с тенге какое-то время может оставаться напряжённой. Причины этому — новая экономическая стратегия США, которая укрепляет доллар, а также неоднозначная оценка трейдерами дальнейшего потенциала соглашений ОПЕК по сокращению добычи нефти.

«Если в первом квартале 2017 года этот тренд только намечался, то по итогам полугодия можно уже говорить об этом, как о выраженной тенденции. Стоимость нефти снижается, а курс тенге к доллару гораздо больше соотносится с курсом рубля к тенге. Под влиянием котировок рубля и нефти курс тенге к доллару покинул к середине июля горизонтальный коридор 310−318 тенге», — говорит заместитель председателя правления KASE Андрей Цалюк.

12 июля доллар на бирже подорожал до 328,5 тенге. Таким образом, американская валюта за сутки подорожала на 1,29 тенге.

Нацбанк РК ранее сообщил об интервенциях финрегулятора на валютный рынок 21 и 22 июня 2017 года с целью ограничения возрастающей волатильности тенге.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Курс валют
$
Доллар США ЦБ
60.6227   -0.12
$
Доллар США ММВБ
60.0750   -0.69
Евро ЦБ
69.4494   +0.25
Евро ММВБ
68.5925   -1.07
Ситуация с тенге некоторое время может оставаться напряжённой - KASE
Бизнесмена Сергея Полонского освободили в зале суда
Названа причина откола айсберга-гиганта от ледника в Антарктиде
Демократы внесли в Конгресс США вопрос об импичменте Трампа
Песков рассказал, кто был в машине с Путиным на Валааме
Банк России предупредил о росте цен из-за холодов
Кандидат на пост главы ФБР не будет присягать на верность Трампу
Экс-президента Бразилии приговорили к 9,5 годам за коррупцию
Спорт
Курбан Бердыев: Ждали Наваса, но он закончил Уже в субботу казанский «Рубин» играет дома с «Краснодаром» в первом туре РФПЛ, но лишь в среду вечером Курбан Бердыев впервые поговорил с журналистами
Авто
Американцы останутся без Volkswagen Touareg Немецкий концерн готов свернуть продажи своего флагманского внедорожника на территории США
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Егор Крид спел на свадьбе в «Отеле Элеон»: первые кадры Популярный певец принял участие в съемках нового сезона популярного сериала
Недвижимость
Как сделать, чтобы ремонт прослужил долго
Петербург активно застраивают апартаментами
В России появятся реестры обманутых дольщиков апартаментов
В России на треть выросло число обанкротившихся строителей
Леди
Главная тенденция года: деконструкция Вы уже видели такие вещи и в магазинах, и на улицах
Дети
Дмитрию Шепелеву грозит арест и лишение родительских прав Такие суровые последствия могут ждать телеведущего, если он будет препятствовать семье Жанны Фриске видеться с четырехлетним Платоном.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь