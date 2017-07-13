Глава Ростуризма мечтает проехаться на поезде из Москвы во Владивосток

Руководитель Ростуризма Олег Сафонов признался в среду, 12 июля, на пресс-конференции в Москве, что мечтает проехаться на поезде из Москвы до Владивостока, передает собственный корр. PrimaMedia в Москве. По мнению Сафронова, данный маршрут «крайне интересен», уровень комфорта в подобных турпоездках повышается.

— Раньше поезда, следующие из Москвы до Владивостока, проезжали Байкал ночью. Однако сегодня принято решение о том, что поезда должны проходить Байкал днем. Это сделано для того, чтобы туристы могли полюбоваться озером. Конечно, для РЖД это определенные убытки, так как увеличилось время поезда в пути. Однако компания пошла на это для развития туризма в стране, — подчеркнул Олег Сафонов.