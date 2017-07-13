Дальневосточным гостиницам обнулят налог на прибыль
Льгота будет действовать 4 года.
Льгота будет действовать 4 года.
Совет Федерации утвердил закон о
Согласно новому закону, до конца 2021 года организации, осуществляющие
По мнению депутата Госдумы от Хабаровского края Бориса Гладких, «законопроект о введении нулевой ставки по налогу на прибыль для гостиничного бизнеса на Дальнем Востоке будет эффективен и поможет тем компаниям, которые будут отвечать критериям, содержащимся в законе».
Он отметил, что законопроект коснется компаний, работающих в туристической сфере, у которых доход от основного вида деятельности не ниже 90%.
«Эти компании получат льготу при соблюдении дополнительных условий. В частности, они должны находиться на территории Дальневосточного федерального округа и у них не должно быть подразделений на территории других субъектов. Льгота по налогу на прибыль будет предоставляться с 2018 по 2022 год, — рассказал депутат. — Я общался с предпринимателями, которые работают в туристической сфере. Они поддерживают данное начинание. Я думаю, введение льготы даст положительный результат».