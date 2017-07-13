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03:42 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Дальневосточным гостиницам обнулят налог на прибыль

Льгота будет действовать 4 года.

Источник: Reuters

Совет Федерации утвердил закон о туристско-рекреационной деятельности на Дальнем Востоке абсолютным большинством голосов: в его поддержку поступило 149 голосов. По итогам голосования закон отправлен на подписание президенту России Владимиру Путину.

Согласно новому закону, до конца 2021 года организации, осуществляющие туристско-рекреационную деятельность на Дальнем Востоке, получат нулевую ставку на прибыль. Перечень видов деятельности, на которые распространится действие законопроекта, будет установлен правительством РФ. В первую очередь, ожидается, что преференции коснутся гостиниц, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу минвостокразвития РФ.

По мнению депутата Госдумы от Хабаровского края Бориса Гладких, «законопроект о введении нулевой ставки по налогу на прибыль для гостиничного бизнеса на Дальнем Востоке будет эффективен и поможет тем компаниям, которые будут отвечать критериям, содержащимся в законе».

Он отметил, что законопроект коснется компаний, работающих в туристической сфере, у которых доход от основного вида деятельности не ниже 90%.

«Эти компании получат льготу при соблюдении дополнительных условий. В частности, они должны находиться на территории Дальневосточного федерального округа и у них не должно быть подразделений на территории других субъектов. Льгота по налогу на прибыль будет предоставляться с 2018 по 2022 год, — рассказал депутат. — Я общался с предпринимателями, которые работают в туристической сфере. Они поддерживают данное начинание. Я думаю, введение льготы даст положительный результат».

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