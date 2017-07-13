Дальневосточным гостиницам обнулят налог на прибыль

Совет Федерации утвердил закон о туристско-рекреационной деятельности на Дальнем Востоке абсолютным большинством голосов: в его поддержку поступило 149 голосов. По итогам голосования закон отправлен на подписание президенту России Владимиру Путину.



Согласно новому закону, до конца 2021 года организации, осуществляющие туристско-рекреационную деятельность на Дальнем Востоке, получат нулевую ставку на прибыль. Перечень видов деятельности, на которые распространится действие законопроекта, будет установлен правительством РФ. В первую очередь, ожидается, что преференции коснутся гостиниц, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу минвостокразвития РФ.



По мнению депутата Госдумы от Хабаровского края Бориса Гладких, «законопроект о введении нулевой ставки по налогу на прибыль для гостиничного бизнеса на Дальнем Востоке будет эффективен и поможет тем компаниям, которые будут отвечать критериям, содержащимся в законе».



Он отметил, что законопроект коснется компаний, работающих в туристической сфере, у которых доход от основного вида деятельности не ниже 90%.