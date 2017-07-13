Назван подрядчик реконструкции центральной набережной Енисея

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Мэрия Красноярска объявила о решении заключить контракт на реконструкцию центральной набережной Енисея с ООО «НСК».

Ранее сообщалось, что на конкурс поступила только одна заявка, в результате чего торги были признаны несостоявшимися. В мэрии подчеркнули, что согласно ч. 5 ст. 447 Гражданского кодекса Российской Федерации, ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», заказчик — МАУ «ЦСК» — имеет право заключить договор с единственным участником торгов.

«Заявка единственного участника открытого конкурса на выполнение работ по благоустройству набережной реки Енисей рассматривалась на заседании наблюдательного совета, члены которого признали заявку, отвечающей всем требованиям и критериям. В этой связи принято решение заключить договор с единственным участником — ООО «НСК», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Договор на выполнение работ будет заключен не ранее 24 июля.

Подрядчик должен за 120 дней провести капитальный ремонт и благоустройство левобережной набережной Енисея — от железнодорожного моста до Стрелки. За основу взят проект ООО «Проектдевелопмент». Начальная цена контракта — почти 153 млн рублей, из которых 92 млн выделены из федерального бюджета, 52 млн — краевого и около 8,7 млн — городского.

ООО «НСК» зарегистрировано в Красноярске по адресу: ул. Крайняя, 2а, говорится в выписке из ЕГРЮЛ. Основной вид деятельности — «Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями».