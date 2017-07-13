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08:11 (мск), источник: "Российская газета"

В Китае открылся Омский торговый дом

Омская область первой из регионов России открыла торговый дом в Китайской Народной Республике. Власти Маньчжурии в зоне беспошлинной торговли и туризма предоставили сибирякам павильон, освободили от арендной платы, выделили склады. Теперь омичи будут поставлять в Китай экологически чистое продовольствие. А за мороженым из Сибири уже выстраиваются очереди.

Источник: "Российская газета"

Сделано в Омске

Для Омской области, где за последний год почти вдвое увеличился выпуск сельскохозяйственной продукции, новый рынок сбыта весьма кстати. Китайцы долго присматривались к региону, но, в конце концов, включили зеленый свет: в настоящее время экологически чистое продовольствие в Поднебесной очень востребовано, а омичи в этом преуспели. Глава региона специально отправился в Маньчжурию, чтобы дать старт проекту.

— В новом торговом доме представлена только натуральная продукция омского производства. Это мучные и кондитерские изделия, растительные масла, сгущенка, крупа. А мороженое вообще пошло на ура, — рассказал Виктор Назаров. — Достигнута договоренность с крупной китайской сетью о реализации омских товаров в другие регионы КНР. Помимо этого, торговый дом будет «привязан» к электронной торговле.

В отношении поставок российских товаров китайские партнеры гарантируют применение льготной политики, то есть возврат экспортного налога, освобождение от уплаты импортного налога и НДС. Административный сбор на ввозимые товары утвержден на уровне 4,5 процента.

В ближайшее время Омский торговый дом планирует расширить ассортимент за счет других регионов Сибири. Готовность поучаствовать в проекте уже выразили Барнаул и Новосибирск.

Во время визита в Маньчжурию омская делегация стала участником Международной выставки новых технологий и инноваций, где представила логистические разработки, системы видеонаблюдения, мебель из ценной древесины, резинотехнические и стекольные изделия и многое другое. В частности, китайская сторона заинтересовалась разработками новых сортов зерновых. Между тем омские хлеборобы уже отправили в КНР первые вагоны яровой пшеницы.

— Объем первой партии зерновых для Китайской Народной Республики составил 250 тонн, — сообщил региональный министр сельского хозяйства и продовольствия Максим Чекусов. — В реестр потенциальных экспортеров зерна включено 21 омское хозяйство, и каждое выполнило все требования китайской стороны. Предприятия полностью готовы к отгрузке. Всего к отправке подготовлено почти шестьдесят тысяч тонн высококачественной пшеницы.

Новые горизонты

Омичи намерены развивать отношения с КНР и в других сферах. В регион уже поступило оборудование для нового стекольного завода, который возводит китайский инвестор. Омская фабрика «Сладонеж» договорилась с оптовой компанией провинции Сычуань о поставках в страну кондитерских изделий. А в августе на предприятии ждут гостей из провинции Гуанчжоу, также заинтересованных в импорте омских конфет и зефира. Заключены первые договоры и с омской компанией «Сибснэк», специализирующейся на консервировании рыбы, овощей и фруктов.

Достигнута договоренность и о создании совместного предприятия по деревопереработке. Для Прииртышья этот проект выгоден. Регион учредил ассоциацию «Лесопромышленный кластер Омской области» и намерен активно осваивать эту нишу. По данным министерства экономики, потенциал Омской области — около тринадцати миллионов кубометров деловой древесины, но пока предприятия выбирают лишь десять процентов этого объема. Привлечение иностранных инвесторов позволит региону не только развивать лесоперерабатывающую промышленность, но и обеспечивать санитарную вырубку леса.

А в конце июля планируется поставка в Китай 1,5 тысячи готовых изделий омских швейников. Любопытно, что до сих пор продукция легкой промышленности поставлялась из Поднебесной в Россию, но теперь ситуация кардинальным образом меняется: возможность купить одежду, сшитую сибиряками, появится у жителей и гостей Маньчжурии. А для омского трикотажа даже откроется еще один новый павильон.

Сорвали аплодисменты

Договор с правительством Маньчжурии о совместных проектах в сфере здравоохранения подписал также минздрав Омской области. Накануне представительная делегация китайских эскулапов побывала в ведущих омских клиниках, чтобы познакомиться с методиками и обсудить вопросы детального сотрудничества в области хирургии, травматологии, ортопедии, онкологии и офтальмологии.

Одним из первых гостей принимал Клинический медико-хирургический центр (КМХЦ). Особенное впечатление на китайских медиков произвело отделение микрохирургии кисти.

А ювелирная работа омских медиков даже заслужила аплодисменты.

— В настоящее время наш центр — единственный в Западной Сибири, где лечат все заболевания кисти и предплечья. Здесь полностью восстанавливают не только конечности, утраченные после травмы, но и их работоспособность. Операции хирурги проводят под специальными микроскопами. Методики позволяют сшивать артерии, сосуды и нервы толщиной в несколько миллиметров. Китайцев они, конечно же, впечатлили, — рассказал главный врач КМХЦ Вадим Бережной.

Помимо этого, центр внедряет и другие современные методы лечения — пациентов с гнойными осложнениями травматологического и ортопедического профилей, реэндопротезирование суставов, хирургии поджелудочной железы. Омские врачи владеют искусством выполнения и тяжелейших травматологических операций, которые одновременно проводит сразу несколько разных специалистов. И врачи Манчжурии хотели бы овладеть таким уникальным опытом.

Еще один проект — открытие в Омске культурно-делового центра КНР, который станет основой для развития совместных программ в сфере искусства, спорта, образования, туризма. Здесь разместятся визовая служба, клиника китайской народной медицины, рестораны национальной кухни и многое другое.

Судя по всему, сотрудничество идет в гору. По итогам первого квартала внешнеторговый оборот Омской области с КНР увеличился в 3,6 раза по отношению к аналогичному периоду 2016-го.

— Думаю, к концу года эта цифра вырастет, — говорит Виктор Назаров.

Между тем.

В Омской области организовали три десятка новых торговых точек, где аграрии могут свободно торговать молочной, мясной, растительной продукцией. Торговля без посредников позволяет сдерживать цены. В настоящее время по такому принципу действует более тысячи прилавков, у которых за натуральными и недорогими продуктами всегда выстраивается очередь. После сбора нового урожая их число возрастет.

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