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08:18 (мск), источник: ИА Башинформ

Уфимцев 13 июля приглашают на ярмарку вакансий предприятий транспорта и связи

УФА, 13 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В Уфе сегодня состоится ярмарка вакансий предприятий сферы транспорта и связи.

Источник: Башинформ

В числе предлагаемых вакантных мест — водитель автомобиля, аккумуляторщик, кондуктор, слесарь по ремонту автомобиля, главный механик, водитель погрузчика, машинист манипулятора, машинист бульдозера, машинист автогрейдера, машинист экскаватора, механик, тракторист, электромонтер, электромонтер по обслуживанию подстанции, шиномонтажник.

Посетителям ярмарки представят весь спектр государственных услуг в сфере занятости, включая информирование о положении на рынке труда, консультации психолога, компьютерную профориентационную диагностику, а также консультации по профессиональной ориентации.

Все услуги оказываются бесплатно.

Место и время проведения ярмарки — бульвар Ибрагимова, 47/1, с 10 до 12 часов.

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