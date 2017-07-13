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08:20 (мск), источник: Om1.ru

Областные власти помогут омичам платить ипотеку

Новый законопроект, позволяющий приобрести квартиру по льготной ипотеке, появится с первых дней 2018 года.

В Омской области появится механизм поддержки жителей Омской области с ипотекой — он заработает с первых дней 2018 года.

Специалисты регионального Минстроя и Минэкономики разрабатывают нормативные правовые акты, которые направлены на господдержку омичей при выдаче ипотеки.

Документы предусматривают социальные выплаты, которые омичи смогут потратить либо на первоначальный взнос при ипотечной кредитовании, либо на компенсацию части процентной ставки по стандартам федерального «Агентства ипотечного жилищного кредитования» — такой господдержкой будет заниматься Омская региональная ипотечная корпорация.

Олег Васильев, заместитель начальника управления жилищной политики регионального Минстроя:

 — Размер социальной выплаты зависит от уровня дохода семьи. Чем больше у гражданина доход, тем меньше он нуждается в государственной поддержке и, соответственно, может рассчитывать на меньший размер социальной выплаты на первоначальный взнос.

Как уточнили в облправительстве, нормативные правовые акты должны принять до 1 января 2017 года. К этому времени станут известны объемы финансирования по региональной государственной программе «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами». Механизм поддержки жителей региона в ипотеке должен начать свою работу с начала 2018 года.

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