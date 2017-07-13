В Красноярске проверяют качество ремонта дворов

Источник: Агентство «Москва»

Технический директор ГУК «Жилфонд» Константин Бородин проверил качество благоустройства во дворах домов под управлением Городской управляющей компании.

В проверке приняли участие представители департамента городского хозяйства, глава Центрального района города Красноярска Дмитрий Дмитриев и депутат Горсовета депутатов Виталий Дроздов. Инспекция проходила во дворе дома по улице Урицкого, 125.

Согласно проекту благоустройства двора, утвержденному жителями, на придомовой территории должен быть заменен асфальт и бордюр. По договору, заключённому между «Жилфондом» и подрядной организацией, работы по асфальтировке придомовой территории и установке малых архитектурных форм должны завершиться 15 июля.

6 июля «Жилфонд» направил письмо в подрядную организацию, выполняющую ремонты во дворах, с просьбой предоставить графики проведения работ, а также документ, подтверждающий качество бордюрного камня, который используется компанией в благоустройстве придомовых территорий. На момент проведения проверки, 10 июля, этих документов предоставлено не было.

«Мы видим, что бортовой камень не маркирован. На маркировке должно быть указано, когда сделан бортовой камень и номер партии», — отметил Дмитрий Дмитриев.

«Специалисты ГУК “Жилфонд” контролируют работы по благоустройству дворов на всех этапах. За невыполнение условий договора и срыв сроков проведения работ к подрядчикам применяются штрафные санкции, если ситуация не исправляется, то следующим шаг — расторжение договора», — рассказал Константин Бородин, технический директор ГУК «Жилфонд».

В итоге было принято решение отправить бордюрный камень на проверку в МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства». Представители подрядной организации пообещали направить все необходимые документы в ГУК «Жилфонд» в ближайшее время.