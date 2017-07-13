В Красноярске проверяют качество ремонта дворов
Специалисты «Жилфонда» проверили ход работ во дворе дома по улице Урицкого, 125.
Специалисты «Жилфонда» проверили ход работ во дворе дома по улице Урицкого, 125.
Технический директор ГУК «Жилфонд» Константин Бородин проверил качество благоустройства во дворах домов под управлением Городской управляющей компании.
В проверке приняли участие представители департамента городского хозяйства, глава Центрального района города Красноярска Дмитрий Дмитриев и депутат Горсовета депутатов Виталий Дроздов. Инспекция проходила во дворе дома по улице Урицкого, 125.
Согласно проекту благоустройства двора, утвержденному жителями, на придомовой территории должен быть заменен асфальт и бордюр. По договору, заключённому между «Жилфондом» и подрядной организацией, работы по асфальтировке придомовой территории и установке малых архитектурных форм должны завершиться 15 июля.
6 июля «Жилфонд» направил письмо в подрядную организацию, выполняющую ремонты во дворах, с просьбой предоставить графики проведения работ, а также документ, подтверждающий качество бордюрного камня, который используется компанией в благоустройстве придомовых территорий. На момент проведения проверки, 10 июля, этих документов предоставлено не было.
«Мы видим, что бортовой камень не маркирован. На маркировке должно быть указано, когда сделан бортовой камень и номер партии», — отметил Дмитрий Дмитриев.
«Специалисты ГУК “Жилфонд” контролируют работы по благоустройству дворов на всех этапах. За невыполнение условий договора и срыв сроков проведения работ к подрядчикам применяются штрафные санкции, если ситуация не исправляется, то следующим шаг — расторжение договора», — рассказал Константин Бородин, технический директор ГУК «Жилфонд».
В итоге было принято решение отправить бордюрный камень на проверку в МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства». Представители подрядной организации пообещали направить все необходимые документы в ГУК «Жилфонд» в ближайшее время.
132 двора «Жилфонда» были включены в городскую программу по благоустройству «Наш двор». На благоустройство этих дворов будет направлено 191,357 млн рублей. Из них 179,037 млн рублей — бюджетные средства и лишь 12,32 млн рублей — деньги собственников со счёта дома. Работы будут выполнять 4 подрядные организации, отобранные комиссионо в районных администрациях города, с участием специалистов ГУК «Жилфонд», собственников и представителей общественности.