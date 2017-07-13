Застройщик домов для переселения в Братске сменил руководство на стройплощадках

Напомним, в середине июня Братск посетила делегация, в состав которой вошли председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин, генеральный директор фонда Константин Цицин и сенатор Виталий Шуба. Они побывали на строящемся по программе переселения из аварийного жилья объекте по ул. Котельной в жилом районе Падун. По срокам сдачи, подрядная организация ООО «Стройспецгрупп» на тот момент опаздывала более, чем на два месяца. Тогда было решено, что необходимо привлечь к строительству надежного субподрядчика, который бы продолжил строительные работы.

Между тем, по информации комитета по градостроительству, ООО «Стройспецгрупп» продолжает свою работу, но на предприятии произошли кардинальные организационные изменения. В фирме назначен новый генеральный директор, ужесточена кадровая политика — сменилось руководящее звено на строительных площадках, привлекаются дополнительные работники на строительные площадки. Кроме того, за расходованием средств, перечисляемых организации, ведется контроль как со стороны администрации города Братска, так и правоохранительных органов, чтобы не допустить их нецелевого использования. Таким образом, ООО «Стройспецгрупп» продолжает строительные работы без привлечения субподрядчика. Переселение жителей в дома, строительство которые ведется с отставанием от графика, планируется на конец 2017 года.