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06:15 (мск), источник: Baikal-info.ru

Застройщик домов для переселения в Братске сменил руководство на стройплощадках

В подрядной организации ООО «Стройспецгрупп», которая занимается возведением жилья по программе переселения из аварийного жилья в Братске, назначен новый генеральный директор. Об этом 12 июля 2017 года сообщила пресс-служба администрации города со ссылкой на сотрудников комитета по градостроительству.

Источник: Reuters

Напомним, в середине июня Братск посетила делегация, в состав которой вошли председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин, генеральный директор фонда Константин Цицин и сенатор Виталий Шуба. Они побывали на строящемся по программе переселения из аварийного жилья объекте по ул. Котельной в жилом районе Падун. По срокам сдачи, подрядная организация ООО «Стройспецгрупп» на тот момент опаздывала более, чем на два месяца. Тогда было решено, что необходимо привлечь к строительству надежного субподрядчика, который бы продолжил строительные работы.

Между тем, по информации комитета по градостроительству, ООО «Стройспецгрупп» продолжает свою работу, но на предприятии произошли кардинальные организационные изменения. В фирме назначен новый генеральный директор, ужесточена кадровая политика — сменилось руководящее звено на строительных площадках, привлекаются дополнительные работники на строительные площадки. Кроме того, за расходованием средств, перечисляемых организации, ведется контроль как со стороны администрации города Братска, так и правоохранительных органов, чтобы не допустить их нецелевого использования. Таким образом, ООО «Стройспецгрупп» продолжает строительные работы без привлечения субподрядчика. Переселение жителей в дома, строительство которые ведется с отставанием от графика, планируется на конец 2017 года.

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