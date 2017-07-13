В Уфе из-за утечки несколько домов на день останутся без холодной воды
В Октябрьском районе Уфы на день перекроют холодную воду в нескольких домах, сообщает мэрия.
В Октябрьском районе Уфы на день перекроют холодную воду в нескольких домах, сообщает мэрия.
Так, сегодня с 10:30 до 22:30 холодная вода будет отключена в следующих домах: ул. Лесотехникума, 10, 12, 14; ул. Иркутская, 1, 48а; ул. проспект Октября, 80/1, 80/2.
Причиной отключения указывают утечку на водопроводе по адресу Комсомольская, 149/2.