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07:23 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске продлили пять маршрутов общественного транспорта

Причина — аварийный ремонт теплотрассы в Ленинском районе, рассказали в муниципалитете.

В Новосибирске продлили пять маршрутов общественного транспорта, об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

«С 13 июля закрывается проезжая часть безымянного проезда от ул. Холмистой к площадке межрейсового отстоя в районе здания по адресу: ул. Колхидская, 8», — заявили в муниципалитете.

Причина закрытия — аварийный ремонт теплотрассы, он продлится до 30 июля.

Во время ремонта автобусы №№ 39, 43, 57 будут ходить до о. п. «Ул. Порт-Артурская». Маршрутки №№ 12, 18 будут ходить до остановки «Спортивная» в прямом и обратном направлении.

«Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — резюмировали в мэрии.

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