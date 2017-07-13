В Новосибирске продлили пять маршрутов общественного транспорта
Причина — аварийный ремонт теплотрассы в Ленинском районе, рассказали в муниципалитете.
Причина — аварийный ремонт теплотрассы в Ленинском районе, рассказали в муниципалитете.
В Новосибирске продлили пять маршрутов общественного транспорта, об этом сообщает
«С 13 июля закрывается проезжая часть безымянного проезда от ул. Холмистой к площадке межрейсового отстоя в районе здания по адресу: ул. Колхидская, 8», — заявили в муниципалитете.
Причина закрытия — аварийный ремонт теплотрассы, он продлится до 30 июля.
Во время ремонта автобусы №№ 39, 43, 57 будут ходить до о. п. «Ул. Порт-Артурская». Маршрутки №№ 12, 18 будут ходить до остановки «Спортивная» в прямом и обратном направлении.
«Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — резюмировали в мэрии.