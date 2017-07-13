Около 200 млн рублей выделено на капитальный ремонт детсадов и школ в Иркутске

Источник: IrkutskMedia.ru

Около 200 млн рублей выделено из городского бюджета на капитальный ремонт образовательных учреждений в Иркутске. Глава города Дмитрий Бердников проверил качество выполненных работ в лицее № 2 и детском саду № 103. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

В лицее № 2 работы выполнены на 95%. Завершается устройство вентиляции, электрики, теплового пункта, отделка фасада и помещений, ведется благоустройство территории. Капитальный ремонт здания был начат в ноябре 2016 года. На это время 330 учеников лицея временно были переведены в школу № 17. Весь объем работ подрядчик не успел выполнить в оговоренный по контракту срок, и теперь обещает все завершить в ближайшие две недели.

«Подрядчики должны понимать свою ответственность за качество и сроки проведения ремонтных работ на социальных объектах. И если этого нет, то мы будем применять штрафные санкции, предусмотренные законом, как это уже случилось в лицее № 2», — подчеркнул Дмитрий Бердников.

Детский сад № 103 планируется открыть после капремонта в августе. Он рассчитан на пять групп. Сейчас здесь идет монтаж оборудования и благоустройство территории. Завершить работы подрядчик должен до 10 августа. Капитальный ремонт здания был начат в ноябре прошлого года. 152 воспитанника были распределены по близлежащим дошкольным учреждениям.

Напомним, что в этом году капитальный ремонт также будет проведен в детских садах № 77, 119. Кроме того, будет разработана проектно-сметная документация на проведение капремонта в детском саду № 4, школах № 7,8,9, лицее-интернате № 1 и доме детского творчества № 5.

Дмитрий Бердников также посетил строящийся корпус школы № 64. Он отметил, что необходимо ускорить темпы работ, по контракту они должны завершиться в июле. Сейчас подрядчик заканчивает отделочные работы и благоустройство территории.