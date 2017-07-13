За полгода в Красноярском крае почти 500 кг мяса сняли с продажи
За 6 месяцев было проверено 129 предпринимателей.
За 6 месяцев было проверено 129 предпринимателей.
В Красноярском крае за полгода было снято с реализации почти 500 кг мяса. Об этом сообщает
В лаборатории была исследована 581 проба мяса и мясной продукции, в том числе 23 — импортного производства. По результатам проведенных исследований не соответствовали требованиям микробиологической безопасности 1,8% исследованных проб, по
Кроме того, в магазинах, где продается мясо, были найдены нарушения условий хранения и реализации продукции без наличия документов о безопасности и необходимой маркировки. Также специалистов не устроило неудовлетворительное состояние
Итого в ходе проверок забраковано и снято с реализации 120 партий мясопродуктов общим объемом 499,57 кг. Нарушителям выписано 37 штрафов на общую сумму 398 тыс. рублей.