За полгода в Красноярском крае почти 500 кг мяса сняли с продажи

В Красноярском крае за полгода было снято с реализации почти 500 кг мяса. Об этом сообщает пресс-служба краевого Роспотребнадзора. За 6 месяцев было проверено 129 бизнесменов, которые занимаются оборотом продукции.

В лаборатории была исследована 581 проба мяса и мясной продукции, в том числе 23 — импортного производства. По результатам проведенных исследований не соответствовали требованиям микробиологической безопасности 1,8% исследованных проб, по физико-химическим показателям — 3,7%. Фальсификации обнаружено не было. По санитарно-гигиеническим показателям все образцы соответствовали требованиям.

Кроме того, в магазинах, где продается мясо, были найдены нарушения условий хранения и реализации продукции без наличия документов о безопасности и необходимой маркировки. Также специалистов не устроило неудовлетворительное состояние санитарно-бытовых и вспомогательных помещений, содержание территории и нарушение правил личной гигиены.