Прокуратура ищет не пришедших за деньгами работников НТЗТИ

Свердловская прокуратура разыскивает сотрудников Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий (НТЗТИ), которые не приходят за зарплатой.

По состоянию на вечер 12 июля 2017 года, большая часть задолженности погашена. 122 рабочим перевели более 9 миллионов рублей. В настоящее время сотрудники прокуратуры обзванивают тех, кто еще не пришел за выплатами, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Как ранее сообщалось, рабочие НТЗТИ не получали зарплату с весны 2016 года. В общей сложности руководство завода задолжало 195 сотрудникам завода около 13 миллионов рублей. Работники обратились с жалобой к президенту РФ. Владимир Путин во время визита в Екатеринбург 9 июля 2017 года передал обращение врио губернатора Свердловской области Евгению Куйвашеву. Сразу после этого правоохранительные органы начали разбираться в вопиющей ситуации.